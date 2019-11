Chef Cătălin Scărlătescu a rămas cu trei bucătari în echipă: ”Astăzi a fost cea mai mare finală a vieții mele și am pierdut-o”

Cel mai iubit show culinar a fost lider de audiență luni seară cu cel de-al cincilea battle, ce a înregistrat cel mai mare rating de la lansarea sezonului 7 și a fost lider de audiență pe toate categoriile de public. Așa se face că pe 25 noiembrie, Chefi la cuțite a fost lider detașat de piață cu peste 2,2 milioane de români, la nivel național, ce au privit emisiunea în minutul de maximă audiență de la 21.21.

În intervalul orar 20.00-23.33, chefii au fost prima alegere a românilor, cu o medie pe publicul comercial din mediul urban cu vârste cuprinse între 18 și 49 de ani de 9,7 puncte de rating și 26,2% cota de piață, în timp ce pe locul secund se clasa Pro Tv cu 8,6 puncte de rating și 23,3 % cota de piață. La orașe, emisiunea de la Antena 1 a condus cu 8,6 puncte de rating și 19,4 % cota de piață, fiind urmată de Pro Tv cu 7 puncte de rating și 15,8 procente din cota de piață, iar la nivelul întregii populații a țării Chefi la cuțite a fost lider cu o medie de 9.3 puncte de rating și 20 % cota de piață, fiind urmată de Pro Tv cu 8,1 puncte de rating și 17,5% cota de piață.

Seara de luni a adus la Chefi la cuțite o victorie pentru echipa albastră, condusă de chef Florin Dumitrescu, după un battle ce a reunit în farfuriile tricolore savoarea gastronomică din Japonia și Italia. În urma clasamentului, bucătarii verzi și mov au intrat la duel, iar panica s-a instalat în platou în momentul în care Gina Pistol a pronunțat tema probei: fine-dining. La finalul serii, Alexandra Ștefănescu din echipa mov a fost cea care a părăsit concursul, lăsându-și colegii în inferioritate numerică chiar la jumătatea confruntărilor pe echipe: ”Nu e problemă pentru mine, îmi pare rău doar că i-am lăsat în trei. Mi-a părut deosebit de rău că i-am dezamăgit pe ei. Pentru mine, pe plan personal, dezamăgirea nu este mare. Am ajuns aici și este o realizare extraordinară!”, a spus aceasta.

Cătălin Scărlătescu, în schimb, a primit vestea cu lacrimi în ochi și, în loc să se întoarcă în bucătărie alături de concurenții rămași, și-a dat jos lavaliera și a ieșit din platou: ”Nu au vrut să muncească și să facă parte din echipa asta. Mă simt ciudat și pentru că am vrut să aleg o echipă veselă și frumoasă...care s-a dovedit a nu fi nici veselă, nici frumoasă. E clar greșeala mea, total. Niciodată, de când sunt în acest concurs, nu am fost atât de dezamăgit așa cum am fost astăzi. Chiar și atunci când am pierdut finala. Astăzi a fost cea mai mare finală a vieții mele și am pierdut-o. Bontea are șapte, Dumitrescu șașe bucătar, iar eu am rămas doar cu trei”, s-a arătat acesta extrem de dezamăgit.