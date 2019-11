Chef Dumitrescu a pierdut primul bucătar din echipa sa, în sezonul 7  

Seara de marți și cel de-al patrulea battle pe echipe au adus schimbări în ceea ce privește dinamica echipelor din sezonul 7 Chefi la cuțite. După o confruntare în care chef Cătălin Scărlătescu a reușit să câștige pentru prima dată alături de echipa mov, duelul invididual a destabilizat echipa lui chef Florin Dumitrescu. Așa se face că trupa bucătarilor în albastru a pierdut aseară un prim aliat, Andrei Tănasă.

Marți, 19 noiembrie, Chefi la cuțite a fost lider detașat de piață cu aproape 2,3 milioane de români, la nivel național, ce au privit emisiunea în minutul de maximă audiență de la 21.50. În intervalul 19:59 – 23:52, cel mai iubit show culinar a fost prima alegere a celor din fața micilor ecrane, pe toate categoriile de public. Așa se face că pe publicul comercial din mediul urban cu vârste cuprinse între 18 și 49 de ani, show-ul a obținut o medie de 8,5 puncte de rating și 24,1% cota de piață, în timp ce pe locul secund se clasa Pro Tv cu 6,7 puncte de rating și 19,1 % cota de piață. La orașe, emisiunea de la Antena 1 a condus cu 7,7 puncte de rating și 17,7 % cota de piață, fiind urmată de Pro Tv cu 5,8 puncte de rating și 13,4 procente din cota de piață. Iar la nivelul întregii populații a țării Chefi la cuțite a fost lider cu o medie de 8,2 puncte de rating și 18,5 % cota de piață, fiind urmată de Pro Tv cu 6,6 puncte de rating și 14,9% cota de piață.

Confruntarea de aseară a adus în platoul Chefi la cuțite trei cutii misterioase cu ingrediente exotice, o temă deloc simplă, dar și multă tensiune. Chefii și bucătarii au fost nevoiți să folosească tot ceea ce s-a aflat în cutie, chiar mai mult, să se asigure că toate se regăsesc pe o singură farfurie finală. Chef Sorin Bontea a avut avantajul de a-l avea în echipa sa pe Chef Iosif Ștefănescu, în urma amuletei câștigate, iar acest lucru i-a adus un aliat cu greutate în echipa verde. Cu toate acestea, degustarea a fost în favoarea echipei mov, motiv pentru care trupa lui chef Cătălin Scărlătescu a câștigat detașat primul battle din sezonul 7 cu opt voturi acordate preparatului pregătit de aceștia: ”Cheful nostru este genial!”, a spus una dintre concurentele echipei mov fericită la finalul serii.

Duelul i-a provocat pe bucătarii din echipa albastră și cea verde să impresioneze cu o porție de paste. În aparență simplă, tema nu a adus punctaje foarte mari la finalul serii, iar Andrei Tănasă, bucătar în echipa lui chef Florin Dumitrescu, a obținut cel mai mic scor. Așa se face că trupa albastră a pierdut un prim aliat în lupta câte marele titlu: ”E o greșeală mult prea mare!”, a spus juratul la finalul serii.