Chef Dumitrescu și-a pierdut cuțitul de aur: ”S-a scufundat Titanicul cu toată lumea la bord”

Cea de-a șaptea confruntare pe echipe din sezonul 7, difuzată luni seară pe Antena 1, a clasat cel mai iubit show culinar ca lider detașat de piață pe toate categoriile de public, în intervalul 19.58-23.43 în care a fost difuzat. Cei din fața micilor ecrane au urmărit să vadă ce bucătari talentați se apropie cu pași repezi de ultimele battle-uri, iar minutul de maximă audiență de la 21.44 a strâns, la nivel național, peste 2.000.000 de telespectatori.

Lider absolut de audiență, pe publicul comercial, „Chefi la cuțite” a condus topul cu o medie de 8.7 puncte de rating și 24,8 % cota de piață, în vreme ce Pro Tv se clasa pe locul al doilea cu 8,3 puncte de rating și 23,7 % cota de piață. La orașe, Antena 1 a fost lider cu o audiență medie de 8,4 puncte de rating și 19,8 % cota de piață, Pro Tv clasându-se pe locul al doilea, cu o medie de 6,8 puncte de rating și 16 % cota de piață. Și la nivelul întregii populații a țării show-ul a fost lider cu o audiență medie de 8,9 puncte de rating și 20,1% cota de piață, Pro Tv ocupând locul al doilea cu 7,7 puncte de rating și 17,4 % cota de piață.

Antena 1 a fost lider de audiență și la nivelul intervalului cel mai vizionat al zilei, prime-time situat între 19.00-23.00. În intervalul cuprins între 19.00-23.00, Antena 1 a înregistrat pe publicul comercial o medie de 8.3 puncte de rating și 18,6% cota de piață.

Cea de-a șaptea confruntare pe echipe a început cu o schimbare majoră în bucătăria Chefi la cuțite. Chef Cătălin Scărlătescu și-a folosit amuleta schimbului chiar înainte ca battle-ul să înceapă și a ales să o ia în echipa sa pe Rahela Pîslaru, din echipa albastră, și să renunțe la Amalia Bellantoni, concurentă ce luptă din acest moment alături de chef Florin Dumitrescu. Alegerea sa i-a șocat pe cei din platou și a modificat dinamica trupelor de bucătari, ce s-au văzut nevoiți să se reacomodeze într-o nouă formulă.

”Am adus-o pe Rahela pentru că este un concurent care aude și înțelege probele. Este un foarte bun executant, este dedicată și serioasă, iar noi în categoria deserturi nu suntem senzaționali”, a mărturisit coordonatorul echipei mov.

Cu toate acestea, se pare că schimbul făcut de chef Scărlătescu a fost de bun augur, căci echipa mov a reușit să câștige battle-ul, în ciuda faptului că s-au aflat în inferioritate numerică. Alexandru Comerzan, Daniel Andrieș și Rahela Pîslaru i-au adus câștigul lui chef Cătălin cu un dish de excepție, potrivit pentru un cocktail party: ”Vă iubesc!”, a spus acesta fericit, la final.

Așa se face că trupele de bucătari în verde și albastru au intrat la proba individuală, acolo unde au fost nevoiți să pregătească un dish care să aibă la bază produse lactate. De la aperitive până la deserturi, bucătarii și-au jucat cartea cât mai bine, în speranța că îi vor surprinde pe chefi. Finalul ediției de luni seară a venit cu o veste total neașteptată, căci ultimii doi concurenți rămași în fața chefilor au fost la egalitate. Bobby și Ernesto Dosman nu au mai intrat la o probă de baraj, iar chefii au fost nevoiți să să voteze, însă având în vedere că chefii Bontea și Dumitrescu aveau fiecare câte un bucătar în această situație, decizia finală i-a revenit lui chef Scărlătescu: ”E foarte greu, îmi pare rău că e la mine! Oricare ar fi rezultatul sunt singur că vor trece cu maturitate peste decizia mea. Sunt un om corect, niciodată nu m-aș juca cu viețile oamenilor”, a spus acesta.

Din păcate, seara a venit cu o veste tristă pentru chef Florin Dumitrescu, ce și-a pierdut cuțitul de aur. Ernesto Dosman, bucătar cu o experiență incontestabilă, a ieșit astfel din competiție: ”Sincer, am avut o zi groaznică. Din momentul în care mi-am văzut farfuria am simțit că ceva nu merge, pur și simplu m-am blocat. A fost fără imaginație, fără un element wow. Regret faptul că mi-am dezamăgit echipa și pe chef Florin, dar sunt sigur că se vor descurca foarte bine”, a mărturisit acesta. Decizia lui chef Scărlătescu nu i-a picat deloc bine lui chef Dumitrescu, ce și-a dat tunica jos și a părăsit platoul în timp ce Ernesto își lua la revedere de la colegi. ”Nu pot să descriu plecarea lui, e ca și cum s-a scufundat Titanicul și toată lumea era la bord”, a adăugat Mino, din echipa albastră, cu ochii în lacrimi.