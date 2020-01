Chef Sorin Bontea a colecționat bețișoare în Asia Express

Când ai un singur Euro în buzunar e greu să îți faci poftele indiferent în ce parte de lume te-ai afla. Plecat în aventura vieții lui, Asia Express – Drumul Comorilor, chef Sorin Bontea a găsit totuși o metodă de a-și face mici bucurii. Pasionat de mâncarea asiatică, dar și de tacâmurile lor, acesta a colecționat, sau mai bine zis a strâns, bețișoare pe tot parcursul călătoriei sale.

„În Asia Express am adunat povești și amintiri cât pentru o viață, dar mi-am dorit să iau totuși cu mine și câteva lucruri. De suveniruri nu prea se punea problema, așa că am început să adun bețișoare. Pe unele le-am cerut efectiv de la cei care ne ofereau cazare, le-am povestit de pasiunea mea pentru mâncarea asiatică, am schimbat câteva sfaturi de bucătărie, așa că nu a fost foarte greu să îi conving. Chiar dacă seamănă între ele pentru mine fiecare set e special pentru că îmi aduce aminte de câte o seară petrecută în Asia Express și, credeți-mă, am avut niște cazări memorabile!”, a povestit Chef Bontea.

Chef Sorin Bontea face echipă cu Răzvan Fodor în cel de-al treilea sezon al reality-show-ului Asia Express. Emisiunea revine la Antena 1 sămbătă, 15 februarie, de la ora 20.00. În prima săptămână telespectorii vor avea parte de patru ediții, urmând ca apoi show-ul să fie difuzat în fiecare duminică, luni și marți.