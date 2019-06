Claudia Ion, Directorul de Vânzări Antena Group, aleasă pentru al cincilea mandat în board-ul EGTA

Asociaţia regiilor de vânzări pentru televiziune şi radio cu sediul la Bruxelles și-a votat membrii noului board în cadrul evenimentului “CEO & Top Executives Summit AGM 45 (Tv & Radio)”, care a avut loc pe 6 și 7 iunie, la Praga. Claudia Ion, Directorul de Vânzări Antena Group, a fost realeasă pentru al cincilea mandat în board-ul EGTA, unul dintre cele mai puternice organizații care reprezintă interesele companiilor TV și radio în zona publicității.

“Trăim vremuri cu modificări majore și rapide la nivelul business-ului de media: modelele se schimbă, sistemul de măsurare al audienței se schimbă, dar noi trebuie să fim pregătiți. Televiziunea rămâne în continuare cea mai mare forță, are puterea de a crea brand-uri, de a crește notorietatea și de a întări loialitatea. Conținutul pe care îl livrează este azi accesibil pe orice device, motiv pentru care există și un trend global de consolidare a companiilor media: Comcast si NBC Universal, AT&T si Warner Bros, Disney si Fox, Discovery si SBS, Eurosport etc. Cunoașterea realității și a inovațiilor este esențială pentru a dezvolta unelte prin care să îndeplinim nevoile și așteptările advertiserilor. Fiind de 8 ani în board-ul EGTA, am putut fi la curent cu toate schimbările la nivel internaţional și am putut aduce lucruri noi pe piața din România, lucru pe care Antena Group îl va face și în continuare”, a declarat Claudia Ion.

EGTA (Asociaţia regiilor de vânzări pentru televiziune şi radio) are sediul la Bruxelles și reunește 151 de membri din peste 40 de țări, reprezentanți din top management-ul celor mai importante grupuri de televiziune și radio din lume, printre care Viacom, RTL, Turner, ProSiebenSat.1, SpotX.