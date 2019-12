Cuțitele de aur din sezonul 7 al celui mai iubit show culinar și-au unit forțele în bucătărie

Ieri, pe 1 decembrie, cei mai talentați trei bucătari ce au reușit să obțină câte un pașaport direct de trecere către echipele sezonului 7 Chefi la cuțite au făcut front comun și și-au unit pentru prima dată forțele în bucătărie organizând un eveniment culinar de excepție. Alexandru Comerzan, din echipa mov, Alexandru Popa, din echipa verde, și Ernesto Dosman, bucătar în echipa albastră, au pus la cale un adevărat festin gastronomic, ce a avut loc ieri seară, într-un restaurant din Chișinău.

Meniul serii a inclus 9 dish-uri, câte trei semnături culinare gătite de fiecare dintre cuțitele de aur, însă mai mult decât atât, bucătarii au ținut să includă și farfuriile cu care au făcut senzație în fața trioului de jurați Chefi la cuțite, în audițiile pe nevăzute. Așa se face că oul prăjit cu garnitură de piure din țelină și baby spanac în sos de stridii, tocănița din fructe de mare, dar și mousse-ul de ciocolată neagră cu boabe de tonka și infuzie de lemongrass, toate au făcut parte din rețelele savuroase cu care s-au delectat cei prezenți.

Alexandru Comerzan, bucătar șef în locația ce a fost și gazda evenimentului, a lansat invitația colegilor săi, iar Alexandru Popa și Ernesto Dosman au fost mai mult decât încântați să dea frâu liber imaginației într-un eveniment cu totul și cu totul special: ”Avem stiluri foarte diferite ca bucătari, dar ne completăm și foarte bine”, a mărturisit cuțitul de aur al echipei mov. ”Alexandru are în bucătărie o echipă de oameni care lucrează la cel mai înalt nivel. Totul a ieșit perfect!”, a fost de părere Alex Popa la finalul serii, cuțitul de aur al echipei verzi. ”A fost o experiență inedită și pentru noi!”, a adăugat Ernesto Dosman.

