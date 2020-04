De Paști, suntem împreună. TVR 1 aduce românilor cele mai importante evenimente religioase

În Săptămâna Patimilor, telespectatorii TVR 1 văd ediţii speciale Universul credinţei, incluzând seria de interviuri Paşi spre Înviere, realizată de Andrei Victor Dochia cu Părintele Constantin Necula în Ierusalim și transmisiunea în direct a Slujbei de Înviere de la Catedrala Patriarhală din Bucureşti.

În fiecare zi a Săptămânii Mari, de luni până sâmbătă, de la ora 13.30, precum şi în duminică, de la 11.30, TVR 1 va difuza, sub genericul emisiunii Universul credinţei, seria de interviuri Paşi spre Înviere. Vom afla despre semnificația fiecărei zile din Săptămâna Patimilor din interviurile pe care jurnalistul TVR Andrei Victor Dochia le-a realizat cu Părintele Profesor Constantin Necula în Ţara Sfântă, la Ierusalim. Filmările au fost făcute în Grădina Ghetsimani, pe Drumul Crucii, Golgota, Catedrala Sfântului Mormânt (locul răstingnirii şi Învierii lui Iisus) etc.

Vineri, pe 17 aprilie, de la ora 18.00, la TVR 1, telespectatorii pot urmări în direct de la Catedrala Patriarhală din Bucureşti slujba Prohodului Domnului, tot în cadrul unei ediţii speciale a emisiunii Universul Credinţei.

De Înviere suntem împreună. Pe 18 aprilie, începând cu ora 23.00, sub același titlu, Universul credinţei, jurnaliștii Victor Dochia și Cristian Tabără intră în direct cu români din țară și din străinătate, preoți și credincioși de pretutindeni, care vor povesti felul în care sărbătoresc Învierea Domnului. TVR 1 va transmite în direct Slujba Învierii oficiată de către Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.

„În fiecare an, de Paşti, Dumnezeu face cea mai frumoasă şi impresionantă minune a zilelor noastre: ne trimite la Ierusalim lumina caldă a Învierii sale. În acest an, 2020, de Paşte, a venit momentul să aprindem noi lumina sfântă în sufletele, în inimile, în casele noastre. Fiecare scânteie a rugăciunilor noastre sincere, a faptelor bune făcute celor apropiaţi mai ales în această perioadă extrem de dificilă, va străluci pe chipurile noastre şi va aprinde în casele tuturor lumina Învierii. Să avem speranţă şi să ne reamintim că deşi erau închişi în casă de frica iudeilor, apostolilor li s-a arătat Hristos cel înviat. În noaptea sfântă, să ne împreunăm mâinile la rugăciune, să aprindem candele, lumânările noastre şi să cântăm, cu toată bucuria şi nădejdea, Hristos a înviat!”, ne îndeamnă Victor Dochia.

Duminică dimineață, între orele 7.00 și 9.00 o nouă ediție specială Universul Credinței aduce cele mai importante evenimente religioase din țară și străinătate, iar la ora 12.00, tot la TVR 1, asistăm la Slujba celei de-a Doua Învieri, oficiată la Catedrala Patriarhală, comentată în direct de jurnalistul Corneliu Vlad Matache.

Tot în Săptămâna Mare, TVR 1 a programat o serie de emisiuni, filme și reportaje cu tematică religioasă. Astfel, joi, 16 aprilie, de la ora 18.00, telespectatorii revăd povestea Maică pentru 100 de copii, semnată de producătoarea TVR Cristina Țilică. La Rădăuți, peste 120 de copii au primit de la soartă șansa unei noi familii. Sunt crescuți de o maicuță și doi călugări. Maica Ecaterina, psihologul așezământului, este și mamă pentru cei mai bine de 100 de copii. Arhimandritul Iustin Dragomir este starețul Mănăstirii Bogdana și ctitorul celor 15 case colorate în care locuiesc copiii. Are o poveste de viață neobișnuită: la 22 de ani era inspector în Corpul de Control din Ministerul Transporturilor, la 30 de ani devenea călugăr, iar acum spune că un bun creștin nu poate rămâne indiferent la problemele societății. Cel de al doilea „tată”, protosinghel Iustin Tănase, este Directorul Executiv al Așezământului de copii Sfântul Ierarh Leontie din Suceava. Copiii au găsit în centrul de la Rădăuți o familie, mângâiere, îndredere și curajul de a merge mai departe.

Tot joi, de la ora 22.00, vedem în premieră documentarul Suferințele creștinilor, realizat de Ruxandra Țuchel și Rafael Udriște. Trăim vremuri despre care aflasem doar din cărți și filme. Demoni de tot felul ne tulbură de mai bine de o lună. Frica, nesiguranța ne sunt companioni nedespartiți. Creștinii din întreaga lume trăiesc miracolul Învierii închiși în case, departe de biserici, încercând să își păstreze credința vie. Dar, în lumea aceasta mare, ce pare să se fi blocat din cauza unui imens pericol sanitar, creștinii au avut mereu de suferit și încă au. Suferințele creștinilor sau dreptul de a spune nu este un documenatar despre oameni, credință și liberatea de expresie, în care aflăm poveștile unor avocați și jurnaliști creștini, dar și cum să nu îți pierzi credința în vremurile contemporane.

O altă premieră la TVR 1 este mini-seria Miracolul: EU, difuzată vineri, 17 aprilie, de la ora 21.00 (prima parte), respectiv sâmbătă, 18 aprilie, de la 21.00 (partea a II-a) și de la ora 22.00 (partea a III-a). Mii de oameni muncesc zilnic doar pentru a a avea cu ce plăti chiria, ratele sau pentru a-şi asigura nevoile de bază. Mii de oameni se îmbolnăvesc în fiecare an din cauza complicaţiilor stilului dezechilibrat de viaţă: stres, lispă de mişcare, mâncare de proastă calitate. Zeci de milioane de lei se duc în fiecare an pe medicamente care să atenueze suferinţa celor care nu mai pot gestiona stresul şi presiunea constantă în care trăiesc. Există însă oameni care, deşi au fost încadraţi la un moment dat în statistica celor care s-au îmbolnăvit de o afecţiune gravă sau simţeau că nu îşi găsesc rostul şi liniştea, au reuşit, în mod miraculos, să iasă la suprafaţă. A fost nevoie doar de o schimbare radicală, dar la îndemâna oricui. Religia explică vindecarea ca un act de credinţă. Fizica cuantică explică ştiinţific acest proces prin nenumărate experimente care s-au desfăşurat în ultimii 50 de ani. Medicina le numeşte uneori miracole sau vindecări spontane. Cei care şi-au găsit locul şi echilibrul numesc această stare simplu: fericirea de fi viu sau bucuria de a trăi. Miracolul: EU este povestea unor oameni care şi-au schimbat viaţa şi s-au transformat pentru a-şi găsi calea. O emisiune de Dana Ştefănescu.

Programul TVR 1 din Vinerea Mare este completat, de la 22.10, de filmul Patimile lui Hristos (THE PASSION OF THE CHRIST – SUA, 2004), în regia lui Mel Gibson și avându-i în distribuție pe Jim Caviezel, Monica Bellucci și Maia Morgenstern. Filmul ce prezintă în detaliu suferințele lui Iisus în ultimele 12 ore ale vieții sale a adunat numeroase distincții și trei nominalizări la Oscar.

Sâmbătă, 18 aprilie, de la 11.30, revedem, în cadrul emisiunii Dosar România, reportajul A doua viaţă, realizat de Alina Amza, ce prezintă oameni care au ales drumul credinței. Părintele Mirel Ilie a fost parașutist. Maica Gherasima a fost portar în echipa de fotbal feminin. Călugărul Ilarion a fost bancher. Aflăm, la Dosar România, motivele care i-au determinat să-și schimbe total viața și să aleagă calea lui Dumnezeu. De dincolo de gardul mănăstirii, îi privim și ne întrebăm care a fost resortul interior ce i-a făcut pe acești oameni să lase de-o parte tot ceea ce au construit până atunci - o meserie, o viață de familie – și de ce au ales acest drum.

Tot sâmbătă, de la 12.30, vedem la TVR 1 documentarul Saul din Tars: Mesagerul Lui Iisus Hristos (PAUL OF TARSUS: MESSENGER OF JESUS CHRIST, Italia, 2016), regia Claudia Sintigo. Saul din Tars, persecutor al creştinilor din Palestina secolului I, voia să extindă persecuţia şi în diaspora, unde trăiau înfloritoare comunităţi iudaice. Pe drumul Damascului, a avut loc cunoscutul episod al convertirii sale instantanee, ca urmare a vederii lui Iisus, care-i reproşa blând: „Saule, Saule, de ce mă prigoneşti?”. De atunci, Saul (Pavel) nu s-a mai îndoit până la moarte de realitatea acelei viziuni. Influenţa asupra gândirii creştine din epistolele atribuite lui - Epistolele pauline - a fost semnificativă, în parte datorită faptului că a fost considerat un apostol proeminent al creştinismului în răspândirea Evangheliei prin comunităţile creştine timpurii din Imperiul Roman.

Din dragoste pentru frumos este un festival de artă și cultură românească, organizat de Mitropolia Ortodoxă Română a Europei Occidentale și Meridionale. Odată pe an, în inima Parisului răsună limba română. Anul acesta, festivalul a fost dedicat satului românesc. Icoane, port popular, artă țărănească, prezentate publicului francez. Imagini de la evenimentul pus sub egida Reginei Maria a României pot fi văzute la TVR 1 pe 18 aprilie, de la ora 17.30, într-un reportaj semnat de Ruxandra Țuchel și Rafael Udriște.

În aceasta primăvară, Orchestra Lăutarii, condusă de maestrul Nicolae Botgos, a sărbătorit 50 de ani de existenţă, în cadrul a două evenimente extraordinare, care au avut loc la Chişinău pe 4 şi 5 martie. Primul dintre ele, intitulat Lăutarii Altfel, este difuzat la TVR 1 în seara de Paşti, de la ora 21.10 (prima parte) și pe 26 aprilie partea a doua. Va fi o bucurie pentru toţi să îi descoperim pe membrii Orchestrei Lăutarii şi pe maestrul Nicolae Botgros care, în ţinută de gală, ne prezintă o altfel de muzică: clasică, pop, jazz, café concert. Alături de ei, urcă pe scenă mari interpreţi din România şi Republica Moldova – Gheorghe Zamfir, Monica Anghel, Paula Seling, Vlad Miriţă, Natalia Barbu, Ion Paladi, Ana Cernicova, Mihai Munteanu, Trupa Akord. Producător: Iuliana Tudor.

Cu Exclusiv în România, de Paşti poposim în fascinanta Bucovină. Cristian Tabără şi echipa sa ne arată cel mai mare muzeu din lume dedicat ouălor „închistrite”, încondeiate. Bucovina are şi alte unicate demne de a fi descoperite. Luni, 20 aprilie, de la 13.15, la TVR 1, într-o ediţie în premieră Exclusiv în România, ajungem în satul Moldoviţa, vatră de huţuli între sate de români bucovineni. Aici descoperim Muzeul Ouălor „Lucia Condrea”. Desfăşurat pe o suprafaţă de peste 500 metri pătraţi, având 7 saloane, 106 vitrine care adăpostesc o colecţie de peste 11.000 de ouă, muzeul este cel mai mare din lume, pe o planetă în care aproximativ 50 de ţări au tradiţie în pictarea ouălor, mai ales de Paşti. De la Moldoviţa, mergem în judeţul Botoşani, unde descoperim două biserici cu totul aparte. Călătoria se încheie în judeţul Suceava, la Vicov, acasă la Sofia Vicoveanca, îndrăgita doamnă a cântecului popular românesc.

Sunt peste 20 de ani de când Iuliana Tudor şi echipa sa ne invită La masa de Paşti, alături de cele mai mari nume din muzica tradiţională românească. Anul acesta, în a doua zi de Paști, telespectatorii TVR 1 îi pot revedea pe artiştii muzicii populare româneşti însoţiţi de cei mai apropiaţi membri ai familiilor lor, La masa de Paşti. Sofia Vicoveanca alături de fiul ei, Niculina Stoican şi familia, Angela Buciu cu nepotul, Mariana Ionescu Căpitănescu şi cei doi copii ai ei, Steliana Sima şi familia, Mariana Anghel şi Adriana Anghel, Liviu Buţiu şi Antonela Ferche Buţiu, Cornelia şi Lupu Rednic, Ilie Medrea şi fiica, Andreea Voica şi Dean Galetin, Lavinia Goste şi Marius Zorilă, Maria Cârneci şi familia, tineri artişti lansaţi de TVR, alături de copiii lor vin La masa de Paşti luni, 20 aprilie, de la ora 14.30, la TVR 1.