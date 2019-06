Familia Băitoi a câștigat sezonul special Chefi la cuțite: Florin Dumitrescu, încă un titlu în palmares

Finala sezonului special Chefi la cuțite a fost de poveste, iar spectacolul asigurat de cele mai talentate familii și de cei trei chefi a clasat emisiunea în topul preferințelor românilor. Cel mai iubit show culinar a fost lider de piață pe publicul comercial din mediul urban, iar în minutul de aur de la 21:58, aproape 1.200.000 de telespectatori la nivel național urmăreau ultima luptă culinară din sezonul dedicat familiilor. Așa se face că în intervalul de difuzare al emisiunii, 19:59-23:23, Chefi la cuțite a fost lider la nivelul publicului comercial din mediul urban cu vârste cuprinse între 18 și 49 de ani, cu o medie de 5,1 puncte de rating și 18,4 % cota de piață, în vreme ce pe locul secund se clasa Pro Tv cu 4,2 puncte de rating și 15,1 % cota de piață.

Antena 1 a fost lider de piață marți, 18 iunie, și în prime time (intervalul cuprins între 19.00-23.00) pe publicul comercial din mediul urban. Postul a condus cu 4,6 puncte de rating și 17,3 % cota de piață. Tot, marți, 18 iunie, Neatza cu Răzvan și Dani a fost în topul preferințelor românilor pe publicul comercial din mediul urban, în vreme ce Observatorul orei 16:00 s-a clasat pe primul loc la nivel național.

Emoțiile au fost cu adevărat copleșitoare în finala sezonului special Chefi la cuțite, pentru cele trei familii care au intrat în cursa pentru titlu și premiul de 10.000 de Euro. După două sesiuni de gătit pline de tensiune, ce și-au spus din plin cuvântul, o ultimă farfurie a făcut diferența. Familia Băitoi, bucătarii lui chef Florin Dumitrescu, au fost cei care și-au auzit numele strigat la finalul ediției: „Sincer, mă bucur foarte mult pentru ei, este senzațional că au reușit să câștige acest concurs!”, a spus mentorul familiei învingătoare.

Lupta sezonului s-a dat între chefii Scărlătescu și Dumitrescu, căci chef Bontea, cel ce deține supremația titlurilor câștigate, s-a aflat în situația de a privi de pe tușă finala, dar asta nu l-a oprit în a da indicații și a ajuta fiecare echipă în parte cu sfaturi valoroase.

Prima probă le-a provocat pe cele trei familii finaliste să facă spectacol în farfurie pentru a impresiona invitații speciali la jurizare- bucătari cunoscuți din România, cei mai buni în domeniu, care au analizat la sânge aspectul și gustul preparatelor, chiar alături de familiile lor. Deși chef Scărlătescu a intrat în finală cu avantajul de a avea două echipe în luptă, în urma voturilor, familia Binh a fost cea care a părăsit competiția.

Așa se face că familia Crudu, bucătarii în tunici roșii, și familia Băitoi, “soldații” în galben, au intrat pentru ultima dată în bucătăria Chefi la cuțite, într-o probă ce valora 10.000 de Euro. Un dish semnătură, realizat în doar 60 de minute și jurizat chiar de către chefii Bontea, Dumitrescu și Scărlătescu a fost cel care a făcut diferența. Familia Băitoi a fost cea care a convins, motiv pentru care, la finalul serii, Gina Pistol le-a strigat numele: „Am câștigat, nu ne vine să credem! A fost o experiență minunată, ne bucurăm că am făcut și noi parte din familia Chefi la cuțite”, au spus aceștia fericiți, cu lacrimi în ochi. Echipa din Chișinău a reușit să fie “sarea în bucate” în ciuda lipsei de experință din bucătărie, iar premiul de 10.000 de Euro pe care l-au adjudecat îi va ajuta, ca pe viitor, să își deschidă o mică afacere în domeniul gastronomic.