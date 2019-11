Financial Times va avea o femeie ca redactor șef, după demisia veteranului Lionel Barber

antena3

Lionel Barber va demisiona în ianuarie 2019 din funcţia de redactor şef al publicaţiei britanice Financial Times (FT), încheind un mandat de 14 ani. Cele mai important evenimente din această perioadă au fost: vânzarea ziarului, cu o vechime de 131 de ani, grupului media Nikkei din Japonia, în 2015, şi concentrarea pe abonamentele online.



Barber, care a lucrat timp de 34 ani la Financial Times, va fi înlocuit cu Roula Khalaf, prima femeie care va conduce această publicație. Din 2016, Khalaf a fost adjunctul redactorului şef şi s-a ocupat de cei peste 100 de corespondenţi străini ai ziarului, precum şi de proiectele editoriale.



Tsuneo Kita, preşedintele Nikkei, s-a declarat încântat că Roula Khalaf a fost de acord să preia funcţia de redactor şef.



În acest an, Financial Times a atins pragul de un milion de cititori plătitori, abonaţii pentru versiunea digitală reprezentând peste 75% din total.

AGERPRES