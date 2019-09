Florin Dumitrescu a câștigat prima amuletă din sezonul 7

Marți, 23 septembrie, Chefi la cuțite a fost lider de piață cu peste 1,6 milioane de români, ce au privit emisiunea în minutul de maximă audiență de la 21.07. Telespectatorii Antena 1 au avut parte de încă o ediție savuroasă, cu o luptă a amuletelor extrem de tensionată și o primă victorie pentru Chef Florin Dumitrescu. Astfel, cel mai iubit show culinar s-a clasat ca lider detașat de piață pe publicul comercial, dar și la orașe.

În intervalul orar 19.59-23.27, chefii au fost prima alegere a românilor, cu o medie pe publicul comercial din mediul urban cu vârste cuprinse între 18 și 49 de ani de 8,1 puncte de rating și 22,7% cota de piață, în timp ce pe locul secund se clasa Pro Tv cu 7.3 puncte de rating și 20,5 % cota de piață. La orașe emisiunea de la Antena 1 a condus cu 6,9 puncte de rating și 16,7 % cota de piață, fiind urmată de Pro Tv cu 5,9 puncte de rating și 14,2 procente din cota de piață.

O nouă luptă a amuletelor i-a readus pe chefii Bontea, Dumitrescu și Scărlătescu la bancurile de lucru, acolo unde au avut parte de cea mai ofertantă probă culinară de până acum. Deși vestea că vor găti cu fructe de mare, portocală și ardei iute i-a încântat, micile distensiuni dintre jurați, cauzate de clasamentul avantajelor, și-au pus amprenta asupra atmosferei din platou: ”Schimbați numele emisiunii, vă rog. Să nu mai fie Chefi la cuțite, ci Scărlătescu și prietenii lui”, a izbucnit chef Dumitrescu. ”Am observat că dacă mă laud singur îl enervează foarte tare pe Florin și îl scoate din mână”, a fost replica juratului.

Orgoliile s-au inflamat, însă preparatele pregătite de cei trei jurați Chefi la cuțite au fost peste așteptările invitatului special, chef Antonio Passarelli: ”Știu câte sacrificii și câtă muncă există în spatele unei singure farfurii. Ei sunt trei băieți minunați, talentați, eu îi apreciez mult”, a spus acesta. Dintre trei dish-uri sofisticate, chef Florin a fost cel care s-a evidențiat cu farfuria sa- o porție de Saint Jaques cu risotto, piure și sos de portocale, reușind astfel să adjudece prima amuletă din sezonul 7. Acesta va avea avantajul de a gusta și a-și folosi mâinile pe parcursul unei probe întregi, în battle-uri: ”Este o amuletă care te poate încurca, dacă pui mâna pe ea când ești prea încrezător”, a spus chef Florin.

Chiar dacă prima sa victorie i-a arătat că ordinea în clasamentul amuletelor ar putea fi oricând schimbată, Florin Dumitrescu a fost reticent în a-și arăta entuziasmul în fața colegilor săi: ”Măcar pentru spectacol trebuia să iei tu amuleta! Eu nu pot să mă mai bucur că în sfârșit am câștigat, deși am făcut o super farfurie și am luat un super avantaj”, i-a mărturisit acesta lui Cătălin Scărlătescu.