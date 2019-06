IAB Romania obtine un nou mandat in Boardul IAB Europe

Noul mandat in Consiliul Director al IAB Europe, valabil pentru urmatorii 2 ani, este al treilea pentru IAB Romania si a fost obtinut in urma alegerilor care au avut loc in cadrul Adunarii Generale a Membrilor IAB Europe, organizata in prima zi a conferintei anuale INTERACT, de la inceputul lunii iunie, din Varsovia.



“Noul mandat al IAB Romania vine intr-un context interesant, in care IAB Europe isi schimba strategia de actiune si comunicare pentru urmatorii 2 ani, propunandu-si sa isi consolideze brandul international atat prin proiecte unitare adresate tuturor pietelor cat si prin oferirea de instrumente tehnice si asistenta pentru implementarea lor.” a declarat Ioana Anescu, Director Executiv IAB Romania.



“In ultimii doi ani ne-am concentrat pe trasarea unor directii de dezvoltare clare si asumate prin proiecte care sa fie vizibile si relevante pentru piata din Romania. Prezenta de traditie, deja, in cadrul Board-ului IAB Europe ne asigura ca actiunile pe care le intreprindem sunt aliniate la nivel global si relevante local.” declara Gabriel Patru, Presedinte IAB Romania



Din noul Consiliu Director (de 20 de membri) al IAB Europe mai fac parte 10 IAB-uri nationale precum: UK, Germania, Franta, Italia, Danemarca, Polonia, Turcia, Finlanda si Irlanda dar si 10 corporatii: Google, Appnexus, GroupM, RTL Group, ComScore, Microsoft, Quantcast, Teads, BBC si Axel Springer. Mandatul curent este valabil pana in 2021.



“Prezenta tot mai activa a companiilor de tehnologie in interiorul asociatiei (platforme video, programmatic, blockchain etc), proiectele care vizeaza conformitatea cu reglementarile (tot mai multe adresate mediului digital), initiativele ce vizeaza educatia (sustinerea certificarii DIMAQ la nivel European), colaborarea cu alte asociatii ale industriei pentru elaborarea de standarde si bune practici, actiunile de lobby & colaborarea cu autoritatile ce au ca rezultat elaborarea de documente cadru recunoscute la nivel international (Transparency and Consent Framework) si multe alte initiative se unesc sub noul “motto” al asociatiei: Conectare, Colaborare & Dezvoltare. Va fi o perioada importanta, in care IAB Romania va reprezenta, ca si pana acum vocea si interesele zonei Europei de Est si a pietelor in dezvoltare, in special in zona de educatie, transparenta si viewability/measurement, prin implicare activa atat in luarea deciziilor in cadrul sedintelor de Board cat si prin prezenta in comisiile dedicate.” a adaugat Ioana Anescu.