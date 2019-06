Ionela Lucan prezintã Observator 16 la Antena 1

Din după-amiaza aceasta, Ionela Lucan, reporter Observator, preia ştafeta de la colega sa, Mihaela Călin, care a intrat în concediu de maternitate, şi revine la pupitrul ştirilor, ca prezentator al Observatorului. În fiecare zi, de luni până vineri, Ionela va prezenta Observator 16, la Antena 1.

Poziţia nouă de la pupitrul Observatorului este o provocare pentru Ionela Lucan, de aceea îşi propune să le dea cât mai multe motive telespectatorilor să fie aproape de echipa din care face parte: „Sunt extrem de încântată şi nerăbdătoare să aduc în casele telespectatorilor noştri cele mai bune ştiri şi abia aştept întâlnirea cu ei, din fiecare zi, de luni până vineri. Mă simt responsabilă pentru ora pe care ei o vor petrece în faţa televizoarelor, sper, cu mult drag, ca şi până acum, când la Observatorul orei 16 îi aştepta colega mea, Mihaela Călin. Dincolo de pupitrul ştirilor, o să rămân în continuare şi pe teren, acolo unde se scriu cu adevărat poveştile şi de unde noi, jurnaliştii, ne întoarcem mereu câte puţin schimbaţi”, mărturiseşte prezentatoarea, ce va continua să realizeze şi reportaje de teren”, a mai adãugat aceasta.

Ionela Lucan şi-a început cariera de jurnalist în urmă cu 10 ani, ca prezentator al Observatorului de Cluj. Ulterior, descoperind adrenalina reportajului de teren, a devenit corespondent pe Eveniment pentru Antena 1 Bucureşti: “Am cutreierat întreaga ţară, am relatat despre tragedii şi dezastre şi am avut sansa să transmit şi din alte ţări ale Europei, în cazul atentatelor teroriste, evenimentelor de amploare în care au fost implicaţi românii noştri sau extrădărilor unor infractori condamnaţi la noi în ţară. La Bucureşti m-am stabilit în urmă cu 7 ani. Ca şi reporter acreditat pe justiţie, am fost martorul unei perioade zbuciumate în justiţia românească şi mi-am petrecut zilele, în mare parte, la uşile parchetelor ori în sălile de judecată, la marile proces de corupţie”.

Printre campaniile cu un impact major la care Ionela a luat parte se numără „Împarte speranţa", „Pagubă în Bucovina " sau „Împreună pentru Colectiv": „Mi-am găsit mereu evadarea din realitatea durã pe care a trăit-o România în ultimii ani, în realizarea reportajelor sociale, în care îmi pun mereu toată energia. Iubesc să scriu despre oameni şi pentru ei şi cred că materialele mele au mers mereu direct la suflet”, mărturiseşte aceasta.

Când nu se află pe teren sau la pupitrul de ştiri, Ionela Lucan preferă să îşi petreacă timpul alături de cei dragi sau să acumuleze experienţă explorând, descoperind secretele unor culturi: “Călătoresc mult pentru că eu cred că e cel mai bun mod de a investi în tine însuţi, ori dau o fugă la familia mea din Bucovina, locul meu preferat, unde mă liniştesc şi mă simt mereu în siguranţă. Sunt pasionată de sailing, fotografie şi design interior şi visez să trăiesc, câte puţin, în fiecare colţişor din lume, dacă s-ar putea”.

Pe Ionela Lucan, telespectatorii Antena 1 o vor putea urmãri de luni până vineri, la pupitrul Observatorului de la ora 16.