La aniversarea celor 5 ani, ZU TV lanseazã campania “Dã cu SEEN”

Pe 3 aprilie, ZU TV aniverseazã 5 ani de existenţã pe piaţa media, 5 ani în care postul tv le-a adus telespectatorilor muzicã de top (Most Wanted), cele mai noi informaţii din industria muzicalã internaţionalã (ZU News), materiale speciale de la cele mai importante petreceri din ţarã (ZU Party), dar şi producţii proprii destinate publicului tânãr, precum ZUnrise, Hot Today sau Eat, Sleep, ZU, Repeat.

Încã de la lansarea sa, ZU TV a adus o nouã dimensiune platformei ZU care cuprinde radio, online, evenimente, oferindu-le românilor o experienţă completă, trăită pe o platformă multimedia 360. Brandul ZU s-a impus în ultimii ani ca principalul motor de promovare al artiştilor tineri şi a muzicii bune, reuşind să strângă un număr record de public la evenimentele sale şi milioane de fani pe platformele sociale. Şi pentru cã reţelele de socializare au impus un nou ritm şi un nou comportament de comunicare, în 2017, ZU TV devenea o televiziune interactivã şi lansa robotul ZU TV, creat de echipa Digital Antena Group, care le permitea fanilor sã interacționze în timp real cu tot ce se întâmplă pe tv, mesajele acestora primind rãspuns imediat.

Anul acesta, pe 3 aprilie, ZU TV lanseazã campania „Dã cu SEEN”. Sub sloganul „Dã cu SEEN, ca sã câştigi premii aniversare like you never SEEN before!”, ZU TV le-a pregãtit telespectatorilor un concurs interactiv şi pune la bãtaie 5 perechi de e-skates. Pentru a se înscrie la concurs, aceştia trebuie sã urmãreascã sãptãmânal elementul grafic care va apãrea de mai multe ori pe zi pe tv, însoţit de jingle-ul de concurs şi sã facã un instaStory cu tag @zutvofficial. Postarea care va acumula cele mai multe reacţii, va fi desemnatã câştigãtoare în fiecare marţi, dupã ora 10:00, de cãtre Iulia, Adi Mihailã şi Raluca Benavides.