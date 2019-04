Laurenţiu Reghecampf, totul despre viaţa în Emirate, în exclusivitate la Antena Stars: „Noi luãm deciziile împreunã!”

Sâmbãta aceasta, de la 20:45, reporterul special Antena Stars, Mãdãlina Bãlan, merge în vizitã la una dintre cele mai îndrãgite familii de români din afara ţãrii. Anamaria Prodan şi Laurenţiu Reghecampf au deschis larg uşile caselor lor din Emiratele Arabe şi oferã în exclusivitate imagini fabuloase şi dezvãluiri de senzaţie din intimitatea lor. Luca, fiul lui Laurenţiu dintr-o cãsnicie anterioarã şi iubita acestuia, Sarah, fiica Anamariei din prima cãsnicie, dar şi Bebeto le sunt alãturi pãrinţilor lor într-un interviu de colecţie, difuzat sâmbãta aceasta, de la 20:45, la Antena Stars.

„Reghe nu dã interviuri, faptul cã el filmeazã azi pentru Antena e ceva aşa…unic!”, va dezvãlui Anamaria Prodan, încã din primele momente ale interviului. Anamaria şi Laur deţin douã reşedinţe în Emirate, mai exact un apartament în Dubai şi o vilã în Abu Dhabi. „Nu m-aş muta niciodatã de aici, este cea mai frumoasã zonã din Dubai!”, va mai spune Anamaria, referindu-se la apartamentul pe care cei doi îl deţin chiar lângã cel mai cunoscut mall din Dubai, completând: „Toatã viaţa mi-am dorit sã dorm la hotel. Mi-am zis cã dacã nu o sã am familie şi copii o sã trãiesc la hotel. Uite cã am familie şi copii, dar am şi o camerã la hotel!”, va mai spune impresara.

„Dacă femeia, într-o familie, mama, în cazul nostru, Ana, nu este fericită, nici noi nu prea suntem, că mai ales că ea are un dar incredibil. Dacă vrea să nu fie plăcută, s-a terminat. Când mă enervează Ana, îi spun. Şi ea mai lasă de la ea. Noi luăm deciziile împreună, ne consultăm. Şi eu cred că în orice familie sănătoasă, femeia trebuie să aibă ultimul cuvânt. Iar noi avem o familie incredibilă. Cred că nu mai avem nevoie de nimic, decât de sănătate, că în rest ne descurcăm”, va mãrturisi şi Laurenţiu, în exclusivitate pentru Antena Stars.

Cum aratã o zi din viaţa poate celui mai invidiat cuplu de la noi, cum sunt priviţi ei în Dubai, cum au ales sã îşi creascã mai departe copiii şi ce salariu primesc aceştia ca sã îşi continue studiile, ce salariu are Laurenţiu acolo, dar şi despre cum le place sã îşi petreacã timpul liber, toate acestea îşi vor gãsi rãspunsuri sâmbãta aceasta, de la 20:45 la „Prodanca şi Reghe, viaţa în Dubai", la Antena Stars. Interviul continuã sâmbãta viitoare, de la aceeaşi orã, la Antena Stars, cu imagini de colecţie din reşedinţa acestora din Abu Dhabi.