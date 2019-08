OFICIAL. Cine o înlocuiește pe Simona Gherghe la Acces Direct

Acces Direct, unul dintre cele mai puternice formate ale dupã-amiezii, difuzat în fiecare zi, de luni pânã vineri, de la ora 17:00, revine pe micile ecrane în aceastã toamnã cu un nou sezon, dar si o serie de modificãri la nivelul conţinutului. Cele mai importante subiecte ale zilei, poveşti de viaţã unice, dezvãluiri emoţionante ale invitaţilor, dar şi informaţii în premierã, toate vor fi dezbãtute în platoul emisiunii, alãturi de un panel de experţi în domeniu, iar seria surprizelor pe care echipa de producţie le-a pregãtit telespectatorilor pentru aceastã toamnã nu se opresc aici.

Dupã o perioadã în care şi-a dedicat timpul creşterii celor trei copiii, Mirela Vaida revine pe micile ecrane, la cârma emisiunii Acces Direct. „Am primit cu surprindere şi bucurie propunerea de a fi noul prezentator Acces Direct! Eram pregãtitã şi îmi doream de ceva timp sã mã întorc la viaţa profesionalã, la emisiunile live, la adrenalina pe care televiziunea şi, mai ales, emisiunile zilnice, ţi le oferã!”, a declarat îndrãgita prezentatoare.

Pentru Mirela, propunerea de a prezenta emisiunea a venit cum nu se poate mai bine: „Cunosc echipa emisiunii, ştiu provocãrile şi momentele dificile pe care le presupune un astfel de format conectat mereu la viaţã socialã, iubesc performanţa şi mã împlineşte munca în echipã! Mai ales cã, de când am primit propunerea de a prelua poziţia de moderator, am lucrat alãturi de echipã şi la câteva schimbãri de conţinut. Ne aşteaptã multe lucruri frumoase şi pozitive pe care sã le descoperim împreunã! Îmi este dor de public şi sper ca publicul sã mã primeascã în casa lui, aşa cum a fãcut-o atâţia ani! Pentru asta le mulţumesc! Iar eu, vã asigur, am rãmas aceeaşi Mirela, veselã, optimistã, “nebunaticã”, empaticã, hotãrâtã şi, mai ales, vorbãreaţããa!! :)” , a mai completat Mirela Vaida.

Începând din aceasta toamnã, în fiecare zi, de luni pânã vineri, de la ora 17:00, Mirela Vaida le va da întâlnire telespectatorilor pentru douã ore în platoul Acces Direct, de la Antena 1.