Premierele revin la TVR 1

Din luna mai, revin pe micul ecran programe consacrate ale TVR 1. De asemenea, noi proiecte pentru telespectatori debutează în această perioadă. Documentarul „România construită”, producţie TVR în premieră, prezintă evoluția construcțiilor pe spaţiul teritorial României de azi.

După o perioadă în care ştirile şi emisiunile informative au ocupat un spaţiu extins în grila TVR 1, principalul post al Televiziunii Române aduce din această lună ediții în premieră ale unor producţii apreciate, precum și programe noi.

Producătorul și realizatorul Alexandru Munteanu lansează la TVR 1 „România construită”, un serial documentar în premieră, în zece episoade, ce urmărește evoluția construcțiilor pe spațiul teritorial al României de azi.

„Am vrut să redau imaginea brută a României de astăzi. Așa este ea după aproape două mii de ani de când se construiește pe acest teritoriu. Nu am căutat „mai binele” sau „mai răul”, ci realitatea așa cum se prezintă, produsă de toți cei care au contribuit la realizarea ei. Am încercat totodată să demonstrăm că tot ceea ce avem bun sau rău își are rădăcinile în istoria noastră și că există mereu o legătură între ceea ce suntem și ceea ce am realizat”, declară Alexandru Munteanu.

Pornind de la convingerea că „nu comunismul a construit această țară”, realizatorul ne dezvăluie, de-a lungul seriei, „un lung șir de contraste, de la diferențele dintre civilizația dacă și cea romană, la occidentalizarea prin turci și ruși”. Serialul „România construită”, ale cărui gazde sunt Mihaela Simina, istoric, scriitor și jurnalist, respectiv Toader Popescu, doctor în arhitectură, lector la Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” din București, se difuzează la TVR 1 din 7 iunie, duminica, la ora 17.00.

Cătălin Ștefănescu ne aduce noi întâlniri „Garantat 100%”, filmate fie în studioul emisiunii, fie la distanță, cu invitați din țară și din străinătate. Duminică, 24 mai, de la ora 23.00, în prima ediție a emisiunii, Dan Bărbulescu, membru fondator al Parcului Natural Văcărești și Cristian Lascu, geolog prospector, cercetator al Institutului de speologie Emil Racoviță ne vorbesc despre protejarea mediului înconjurător, dar şi despre frumuseţea şi valoarea deltei din Capitală.

„Discutăm cu invitații noștri despre o problemă ce poate fi rezumată în câteva cuvinte, care am dori să ajungă la toți telespectatorii televiziunii publice și la fiecare concetățean: curățenia aerului pe care îl respirăm e și o problemă de cultură”, declară Cătălin Ștefănescu.

Mircea Lucescu este „Il Luce”, în seria documentară în 16 episoade, care începe din 6 iunie la TVR 1. Realizată de cunoscutul comentator și realizator tv Dumitru Graur, producția ce va putea fi urmărită în fiecare sâmbătă și duminică, de la 15.30, urmărește pas cu pas cariera de jucător și de antrenor a celui supranumit „Il Luce” încă din anii ’90, când își câștiga faima în Italia, la Pisa și Brescia.

Peste 100 de personaje din România, Italia, Turcia sau Ucraina vorbesc pe larg despre Mircea Lucescu, omul care le-a marcat într-un fel viața și cariera. „Este capodopera vieții mele profesionale! Îi sfătuiesc pe toți iubitorii fotbalului să nu rateze niciun episod”, afirmă realizatorul.

Știți care este cel mai fericit animal de pe planetă? Dar misiunile oficiale ale sondelor spaţiale? Simpaticul quokka trăiește în insula Rottnest din Australia. O serie documentară nouă despre viața pe insula australiană vom putea urmări din iunie sâmbăta, la ora 18.00, la „Teleenciclopedia”, unde continuă cu noi episoade și seria despre sondele spațiale.

Diminețile de duminică vor fi, în continuare, dedicate vieții spirituale și informațiilor cu caracter utilitar. Urmărim, de la ora 7.00, „Universul credinței”, unde Victor Dochia și invitații săi ne oferă o perspectivă aparte asupra spiritualităţii creştine, a istoriei, educaţiei morale, culturii. La ora 10.00, Dana Constantinescu ne așteaptă „În grădina Danei”, cu cele mai bune sfaturi într-ale grădinăritului, dar și cu noi concursuri pentru amatorii de agricultură.

Realizatoarea ne asigură că vom vedea „mai multe reportaje prin care să învățăm împreună să realizăm obiecte decorative pentru gradină și terasă.

În plus, vom căuta prin țară soiuri vechi (flori, legume), promovând astfel patrimoniul horticol autohton”. Iar la 10.35, ediții în premieră din „Viața satului” ne vorbesc despre agricultură, probleme sociale din mediul rural, drumul produselor tradiţionale sau oportunităţile de afaceri care pot apărea.

„Viaţa satului vine cu informaţii şi sfaturi pentru agricultorii care au trecut prin secetă şi cu idei pentru culturile de toamnă, aduce informaţii actualizate despre problema pestei porcine africane, care pune în pericol zootehnia românească şi ne semnalează cum putem să aducem pe piaţă peştele românesc de apă dulce. Special pentru agricultori, revine rubrica AgroMeteo, cu informaţii meteo destinate celor interesaţi de agricultură”, ne-a spus realizatorul emisiunii, Viorel Popescu.

Un sezon nou al emisiunii „Vreau să fiu sănătos” începe sâmbătă, 23 mai, la ora 10.00, cu o ediție ce pune pe tapet și subiectul ce ține de câteva luni titlurile tuturor jurnalelor de știri – coronavirusul. „Vom aborda subiectul legat de Covid-19, cu toate implicatiile lui; de asemenea, vom avea rubrici destinate unor subiecte medicale sau tangente zonei de sănătate, dar și tematici din zona de beauty și de lifestyle”, spune Beatrice Cioba, producătorul emisiunii.

Din 30 mai, noul sezon „Levintza prezintă” celebrează creativitatea, bunul gust și esteticul, aducând noile tendințe în fashion, sugerând culorile la modă, dezvăluind propunerile creatorilor internaționali pentru sezonul primavară – vară 2020, ce se mai poartă în materie de make-up și hair-style.

Despre activitățile membrilor Casei Regale a României aflăm mai multe tot din 30 mai, când „Ora Regelui” revine cu premiere la TVR 1. În săptămâna în care aniversăm Ziua Eroilor, echipa emisiunii dedică ediția eroilor mai mult sau mai puțin cunoscuți ai neamului nostru.

Iubitorii șahului învață noi metode de a-și surprinde adversarii la „Șah-mat”, în fiecare sâmbătă dimineață, de la 9.30, începând cu 6 iunie. Telespectatorii vor vedea un nou format, adaptat noilor vremuri: atât realizatorul Ciprian Crețescu, cât și invitații (mari maeștri în șah) vor fi în legătură prin webcam, din propriile locuințe. Spre deliciul telespectatorilor, marii maeștri vor juca între ei partide de șah online, fiecare comentând în timp real propriile mutări.

„Există creativitate și în vreme de pandemie. Sunt voci și proiecte relevante ce merită aduse în prim-plan. Le vom descoperi în noul sezon al emisiunii Cooltura”, este invitația Mirelei Nagâț pentru 6 iunie, la ora 16.30. Jurnalista ne pregătește informații, interviuri, relatări şi invitaţii la evenimente culturale importante din Bucureşti şi din ţară.

La rândul său, Ioana Dumitrescu revine, din aceeași dată, cu știri fierbinți din actualitatea internațională și dezbateri pe temele momentului, sâmbăta, de la 17.00, la „Lumea azi”. Care vor fi în continuare relațiile SUA cu Uniunea Europeană? Ce hotărâri vor lua statele privind deschiderea granițelor în contextul actual? În ce fel ne influențează deciziile internaționale? Infodemia și pandemia de coronavirus, precum și împlinirea a 100 de ani de la încheierea Tratatului de la Trianon se vor număra printre subiectele primei ediții.

Nadine a reluat deja seria întâlnirilor cu publicul său, prin intermediul Internetului, de luni până vineri, la 18.55. Iar prietenii limbii române se bucură, începând din această săptămână, de reintrarea în grila de programe TVR 1 a emisiunii ce semnalizează greșelile de exprimare, „Vorbește corect”, difuzată tot de luni până vineri, la 14.55.

„Telejurnalul” și emisiunea de dezbateri „România 9” aduc în continuare la TVR 1, în intervalele orare cunoscute, ultimele știri ale momentului și cele mai importante anunţuri oficiale ale autorităților.