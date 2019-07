Publicitatea online din Romania isi continua cresterea sustinuta: 22% in 2018 fata de 2017. Programmaticul si Mobile isi aloca tot mai mult din bugete

Anul 2018 a fost unul dintre cei mai buni ani ai publicitatii online din Romania, inregistrand o crestere de 22% fata de anul anterior si o valoare de 271,8 mil lei, depasind, pentru prima data suma de 50 mil Eur (aprox 57 Mil Eur).



Semestrul al doilea al anului 2018 este cel mai bun semestru, ca valoare, din ultimii 10 ani, inregistrand cea mai mare valoare de pana acum (peste 155 mil lei) si o crestere solida de 33% fata de semestrul anterior (H1-18) si 19% fata de aceeasi perioada din 2017 (H2-17). Noiembrie si decembrie au fost cele mai bune luni, inregistrand pentru prima data bugete peste pragul de 30 milioane lei.

Comparativ cu piata Europeana, Romania a inregistrat o crestere peste media de 13,9% (raportat la Euro), contribuind, alaturi de alte piete din CEE (Ucraina, Belarus, Cehia, Serbia, Croatia) la cresterea constanta a pietei la nivelul continentului. (cf studiului ADEX al IAB Europe).

In ceea ce proveste formatele, in semestrul al doilea al anului 2018, formatele Display Embedded (incadrate in continut sau neintruzive) raman de departe cel mai utilizat mod de a face reclama (32%), alaturi de formatele de Display Social Media (21%) si Display Video (15%). Mai mult, Display Embedded inregistreaza in H2-18 un volum semnificativ mai mare fata de semestrele anterioare (67% fata de H1-18 si 45% fata de H2-17). Social Media si Video inregistreaza bugete in crestere de la un semestru la altul (de-a lungul perioadei de referinta 2017-2018) cu 5% si respectiv 28% fata de H1-18.



Pe intreg anul 2018, Display Embedded, Social Media si Video raman cele mai importante formate (in aceeasi ordine ca in 2017). Acestea au raportat cresteri semnificative fata de anul anterior (ca valoare absoluta si ca procent in Total Revenue) si cumuleaza 76% din volumul total al pietei (fata de 60% in 2017). Cea mai mare crestere este inregistrata de Video (67%), reflectand si tendintele la nivel European in ceea ce priveste acest format.



In semestrul al doilea, Mobile raporteaza rate de crestere semestriale mai mari decat Desktop si reprezinta 55% din totalul bugetelor investite. Per ansamblul anului 2018, Mobile inregistreaza o crestere de 35% (fata de 2017) si depaseste Desktop. Aceasta tendinta este inregistrata si la nivel European.



Per total, publicitatea in regim Programmatic reprezinta 21% din volumul total al pietei.



Industriile cele mai bine reprezentate la nivel de bugete raman Telecom, Finante si Cosmetice - atat la nivel anual cat si semestrial.

Valoarea totala raportata in studiul ROADS este calculata pe baza cifrelor facturate de catre participanti - atat site-uri si publisheri locali cat si agentii media (raportand ceea ce factureaza atat in retele internationale cat si in alte site-uri locale decat cele care participa independent).