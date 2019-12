Record de audiență de la lansarea sezonului, Alexandru Comerzan este câștigătorul de aur al lui chef Cătălin Scărlătescu

Finala sezonului 7 Chefi la cuțite a trimis aseară cel mai iubit show culinar pe primul loc în preferințele telespectatorilor, iar ultima ediție a marcat cea mai mare audiență din acest sezon, stabilind astfel cifre record pe toate categoriile de public. Nici mai mult nici mai puțin de 2.301.000 de români au urmărit cu sufletul la gură bătălia finală a celor mai talentați trei bucătari din acest sezon, în minutul de maximă audiență de la 20:49, la nivel național.

Așadar, Antena 1 a fost cel mai urmărit post de televiziune la nivelul publicului din mediul comercial, cu vârsta cuprinsă între 18 și 49 de ani, și a obținut, pe perioada difuzării emisiunii (19.59-23.55), o audiență medie de 11.1 puncte de rating și o cotă de piață de 32%, în timp ce următorul clasat, Pro TV, înregistra 7 puncte de rating și o cotă de piață de 20 %.

Și în mediul urban Chefi la cuțite a surclasat concurența cu 10,6 puncte de rating și 24,7% cotă de piață, spre deosebire de următorul clasat Kanal D, care a înregistrat doar 5,8 puncte de rating și 13,5 % cotă de piață. Clasamentul s-a păstrat la nivelul întregii populații a țării, acolo unde cel mai iubit show culinar a fost lider cu o audiență medie de 9.6 puncte de rating și 21.8% cota de piață, Kanal D ocupând locul al doilea cu 6.9 puncte de rating și 15.6 % cota de piață.

Antena 1 a fost lider de audiență și la nivelul intervalului cel mai vizionat al zilei, prime-time, situat între 19.00-23.00, pe toate categoriile de public, dar şi la nivelul întregii zile, pe publicul comercial și din mediul urban.

Marți seară, cel mai iubit show culinar și-a desemnat câștigătorul sezonului 7. Alexandru Comerzan, cuțitul de aur din echipa mov condusă de chef Cătălin Scărlătescu, a adjudecat marele titlu și premiul de 30.000 de Euro.

Alexandru s-a calificat în finală în urma punctajului obținut în semifinală, ce l-a clasat, de asemenea, tot pe primul loc. Alături de el au stat alți doi finaliști talentați, reprezentați ai echipei verzi condusă de chef Sorin Bontea: Alexandru Popa, cuțitul de aur, și Bobby Săvoiu. Așa se face că și de data aceasta, finala Chefi la cuțite s-a dat doar între reprezentații a două culori, iar chef Florin Dumitrescu a rămas fără un aliat în ultima luptă a sezonului.

Aseară, finaliștii s-au străduit să scrie cea mai frumoasă filă din cariera lor de bucătari și au început prin a-și alege fiecare câte 5 coechipieri alături de care să lupte pentru marele titlu. Tensiunea a fost foarte mare, iar tema unui meniu complet de fine-dining le-a testat creativitatea culinară, dar și abilitatea de a sincroniza o întreagă echipă, în presiunea unei ultime lupte ”la cuțite”. Alexandru Comerzan, Alex Popa și Bobby s-au luptat pentru ultima dată în bucătăria Chefi la cuțite, încercând să cucerească papilele gustative ale juraților- chefi de renume, cu greutate în domeniul gastronomiei: ”Este o finală complicată, echilibrată, toți s-au străduit să dea ce este cel mai bun. Au fost niște farfurii frumoase, demne de finală!”, au spus chefii. După trei ore și jumătate în care au gătit la foc continuu, după un lung șir de emoții care păreau să scape de sub control, după o serie de farfurii impecabile puse pe banda ce le-a măcinat nervii timp de 10 confruntări, numele câștigătorului avea să fie anunțat

Punctele cumulate la finalul serii au determinat câștigătorul farfuriei de aur, Alexandru Comerzan, cuțitul de aur ales de Cătălin Scărlătescu în sezonul 7: ”Am reușit! Din punct de vedere profesional este cel mai frumos lucru care mi s-a întâmplat. Sper ca familia să fie mândră de mine! Îi mulțumesc lui chef Scărlătescu pentru încredere, pentru cuțitul de aur, pentru experiența pe care am avut-o împreună, sper ca și el să fie mândru de mine. El este este o persoană foarte caldă. E bun, e sufletist. Am vrut să îi dovedesc că nu mi-a dat cuțitul de aur fără motiv. Mi-am dorit să câștig și sunt foarte mândru că am lucrat alături de el. Am câștigat împreună. E meritul meu și al întregii echipe, căci singur nu aș fi putut. Acest premiu vine ca rezultat la toată munca depusă de-a lungul vieții, toate nopțile nedormite, toate sacrificiile. Nu aș schimba nimic dacă m-aș întoarce în timp. Trofeul Chefi la cuțite este un vis împlinit!”, a spus câștigătorul cu ochii în lacrimi.

Pentru a doua oară în 7 sezoane de Chefi la cuțite, chef Cătălin Scărlătescu a adjudecat marele titlu tot în tunica mov, repetând singura victorie obținută până acum, cea din sezonul 3: ”Vă mulțumesc că mi-ați dat o experiență senzațională în sezonul 7! Alex, ești senzațional, copile! Atât de mult mi-am dorit să câștigi! Ești grandios, ești fabulos, ești un bucătar desăvârșit. Din momentul acesta și tu faci parte din constelația mea de bucătari stelari. De aici încolo nu mă mai oprește nimeni și nimic!”, a spus acesta în culmea fericirii.