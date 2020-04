Sorin Bontea/Răzvan Fodor și Speak/Ștefania în marea finală Asia Express. Emisiunea a fost asearã lider de audiență

În ediția de marți, 21 aprilie, Asia Express, reality show difuzat de Antena 1, și-a desemnat finaliștii. Chef Sorin Bontea și Răzvan Fodor, Speak și Ștefania sunt cele două echipe care se vor lupta în această seară pentru marele premiu de pe Drumul Comorilor. După o cursă greu de imaginat până în Taipei, Adda și Cătălin Rizea au părăsit aseară competiția, una dintre monedele pe care le-au adunat pe traseu fiind cea roșie. Parcursul lor va rămâne cu siguranță în istoria Asia Express, fiind echipa care a ajuns la cele mai multe jocuri de amuletã. Astia am fost noi: sinceri, uneori prea sinceri! Am trãit cu tot sufletul experienţa! Am învãţat multe despre noi înşine şi despre celãlalt, dar cel mai important - ni s-a confirmat cã putem trece peste orice greutate ÎMPREUNA! ❤ Ne-am dorit mult sã jucãm finala mare dar “stelele au decis cã pentru noi a fost mai importantã cãlãtoria decât destinaţia.“ Clişeu- adevãru’ e cã am plâns cu muci, am mai înjurat de 5 ori şi dupã m-am resemnat! Am luptat pânã la capãt cum am putut noi mai bine şi ne bucurãm cã am ajuns pânã în ultimul punct - Taipei! L-am vãzut de sus, fericiţi cã am reuşit! Am tras cu ultimele puteri şi, în cazul meu, cu ultimii neuroni încã întregi! Îţi mulţumesc, Cãtãlin, cã mi-ai fost şi îmi eşti sprijin mereu! Sunt o crizadda cu gura mare, care urlã şi te supãrã, dar care uitã în 5 minute ce a zis şi nu mai ştie cum sã te împace. Dar eu am inima la fel de mare precum gura! Promit! Sunt o norocoasã cã te am, da’ şi tu eşti norocos. O nebunã mai mare nu gãseşti, iar cu mine nu o sã te plictiseşti niciodatã. Şi la 80 de ani eu o sã fac mişto de tine! Dar şi tu de mine, cã ştii cã nu mã supãr! O sã râdem pânã o sã ne zboare protezele, iar nepoţii noştri o sã zicã de noi cã suntem pe ciuperci! Te iubesc cel mai mult pe tine şi pe Alexuţu nostru! Am promis “La bine şi la rãu” şi aşa a fost şi în Asia Express. Ne-am ridicat unul pe celãlalt când am cãzut. Şi, da, tu m-ai ridicat de cele mai multe ori! Nu sunt perfectã, dar important e cã recunosc asta şi cã îmi dau tot interesul sã fiu mai bunã, sã corectez ce e rau şi sã pãstrez ce e bine. Sunt mândrã de noi! – a declarat Adda pe contul ei de Facebook la finalul competiției.

Ediţia difuzatã marți, 21 aprilie s-a impus ca lider de piaţã pe toate categoriile de public.

Așadar, conform Kantar Media, Antena 1 a fost cel mai urmărit post de televiziune la nivelul publicului din mediul comercial, cu vârsta cuprinsă între 18 și 49 de ani, și a obținut, pe perioada difuzării Asia Express (20:23-23:30), o audiență medie de 13.5 puncte de rating și o cotă de piață de 34.4%, faţã de urmãtorul clasat, Pro TV, ce înregistra atunci 6.8 puncte de rating și o cotă de piață de 17.5%. Și în mediul urban, Asia Express a fost prima opţiune a telespectatorilor, înregistrând 11.2 puncte de rating şi 23.9% cotã de piaţã. Poziţia secundã a fost ocupatã de Pro TV, care la nivelul aceluiaşi target şi în acelaşi interval orar înregistra 7 puncte de rating şi 14.8% cota de piaţã. Și la nivelul întregii țări, cei mai mulți telespectatori au ales să urmărească Asia Express- Drumul Comorilor, show ce a fost lider de audiență cu o medie de 10.9 puncte de rating și 22.5 cota de piață, în vreme ce Pro TV se clasa pe poziţia secundã cu o medie de 7.8 puncte de rating și 16.2% cota de piață.

În minutul de aur, înregistrat la 21:41, peste 2.3 milioane de telespectatori la nivel național urmãreau cu sufletul la gură cursa echipelor spre Taipei.

În seara aceasta, imediat după Observator, Antena 1 difuzează marea finală Asia Express. Telespectatorii se pot aștepta la o cursă nebună și plină de neprevăzut într-una din cele mai mari metropole ale lumii – Taipei. Adrenalina, tensiunea, suspansul, dar și bucuria victoriei vor atinge în cote maxime. După ce au călătorit timp de două luni pe Drumul Comorilor, prin Filipine și Taiwan, cele două echipe sunt gata să dea tot ce au mai bun pentru marea amuletă de 30.000 de Euro și pentru mult râvnitul titlu de câștigător Asia Express. Vor practica wushu, vor desluși arta feng shui și vor alerga prin piețele de noapte din Taipei. Traseul până la Gina va fi extrem de complicat, iar echipa care va ajunge pe primul loc va bate gongul victoriei.