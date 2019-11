Te cunosc de  undeva!, lider de audiență la orașe și în toată țara

Cea de-a noua ediție Te cunosc de undeva! a actualului sezon, câștigată de Alex și Monica Anghel, cu o transformare în Constantin Enceanu și Niculina Stoican, a fost aseară lider de audiență la orașe și în toată țara.

Emisiunea prezentată de Alina Pușcaș și Cosmin Seleși și jurizată de Ozana Barabancea, Andreea Bălan, Cristi Iacob și Aurelian Temișan a adunat în fața micilor ecrane peste 1.2 milioane de telespectatori la nivelul publicului din toată țara, în minutul de maximă audiență, de la ora 23:03.

La nivelul publicului din mediul urban, Antena 1 a fost pe primul loc în clasamentul audiențelor și a obținut pe perioada difuzării emisiunii (19:59 – 23:07) o audiență medie de 7 puncte de rating și o cotă de piață de 18%, urmată de Pro TV, cu 6.2 puncte de rating și 16% cota de piață.

De asemenea, la nivelul publicului național, Antena 1 este cel mai urmărit post de televiziune, cu o audiență medie de 7 puncte de rating și 16.7% cota de piață, urmată de Pro TV, cu 6 puncte de rating și 14.1 % cota de piață.

În gala Te cunosc de undeva! de sâmbăta aceasta, Ada și Cornel Palade i-au imitat pe Cher și fostul ei soț, Sonny, Grigore Gherman a fost cel mai frumos și popular grec al momentului, Nikos Vertis, în timp ce Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu s-au transformat pentru prima dată în acest sezon în același personaj, franco-jamaicanul Willy William.

Șerban Copoț a îmbrăcat din nou o rochiță scurtă, ca să fie Taylor Swift, în timp ce colegul său de echipă, Cezar Ouatu, a fost Brendon Urie, iar Sorana Mohamad a cântat “Bailando”, un mare hit de discotecă al anilor 2000, transformată în solista trupei Paradisio.

Diana Matei a fost provocată de ruleta personajelor să o imite pe buna sa colegă din acest sezon, Monica Anghel, și a cântat “Chibori”, acompaniată de taraful Cleante, condus de soțul său, iar Bella Santiago a urcat pe scenă în travesti, ca să cânte “Take me to the church” a irlandezului Hozier.

Cea mai bună transformare a acestei gale le-a aparținut fraților Alex și Monica Anghel, care i-au imitat pe interpreții de muzică populară Niculina Stoican și Constantin Enceanu. Ei au fost acompaniați de taraful Silvian Voicu.

Momentele coregrafice au fost susținute, ca în fiecare ediție, de altfel, de Furnix Team, baletul condus de Furnica.

Momentul special al acestei gale a avut-o ca protagonistă pe actrița Adriana Trandafir, fostă concurentă a show-ului Te cunosc de undeva!, care le-a remintit tuturor una dintre cele mai bune transformări ale sale: soprana Mariana Nicolesco.