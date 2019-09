The Wall- Marele Zid, emisiunea care schimbă vieţile concurenților, revine la Antena 1

Din 11 şi 12 septembrie, show-ul fenomen care a schimbat viețile concurenților, revine cu sezonul cu numărul doi pe Antena 1, difuzat în fiecare miercuri şi joi, dupã serialul Sacrificiul, de la 22:15. ,,The Wall- Marele Zid” a îndeplinit până acum zeci de vise și i-a făcut pe participanți să treacă prin toate stările, de la agonie, la extaz, doar prin căderea unei singure bile. Noul sezon promite și mai multe surprize, căci Marele Zid va fi și de data aceasta la fel de imprevizibil.

Filmările pentru cel de-al doilea sezon s-au desfășurat tot în Polonia, acolo unde Valentin Butnaru a făcut cunoștință cu noile perechi ce își propun să escaladeze zidul: ,Am întâlnit concurenți determinați, oameni frumoși, am observat cum legătura dintre coechipieri și încrederea pe care și-o acordă unul altuia pot schimba soarta jocului. Am văzut zâmbete, lacrimi de fericire și decizii curajoase care au schimbat destine. Experiența acestui show este cu totul și cu totul palpitantă și nu de puține ori m-am găsit atât de cuprins de energia din platou, încât am experimentat alături de concurenți același carusel de sentimente. Cel de-al doilea sezon este spectaculos, așa că vor urma multe seri pline de emoții în fața Marelui Zid.”

Câștigurile primului sezon ,,The Wall- Marele Zid” au depășit jumătate de milion de Euro, iar suma record afișată la finalul serii pe proiecția impresionantă a fost în valoare de 346.147 RON. Concurenții, soț și soție, frați, ori doar buni prieteni vor lucra și de data aceasta în echipă, încercând să răspundă corect la întrebări, dar să și plaseze strategic bilele pe Marele Zid. Tensiunea, schimbările de situație și emoțiile sunt doar o parte dintre ingredientele celui de-al doilea sezon al show-ului care poate schimba viețile concurenților într-o singură oră. ,,The Wall- Marele Zid”, experiența unui joc ce pare că reface emoțiile unui salt cu parașuta reîncepe din 11 şi 12 septembrie, în fiecare miecuri şi joi, de la 22:15, dupã serialul Sacrificiul.

The Wall ține publicul într-un suspans incredibil: o combinație între quiz-show, noroc și strategie, într-un decor impresionant și interactiv, unde doi coechipieri trebuie sa lucreze împreună pentru a cuceri „The Wall”. Unul dintre cele mai de succes game-show-uri ale momentului, „The Wall” este șansa de a-și schimba viața într-o singură seară tuturor celor care acceptă provocarea Marelui Zid de la Antena 1.