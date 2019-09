Un fost cadru militar, un șofer de tir și o stewardesă, în focul audițiilor la Chefi la cuțite

Chefii Sorin Bontea, Cătălin Scărlătescu și Florin Dumitrescu își vor relua locurile la masa jurizării, la Chefi la cuțite, începând cu această toamnă. Show-ul culinar difuzat de Antena 1, ce are premiera pe 9 septembrie, de la 20:00, a strâns, în acest sezon, cei mai mulți candidați în etapa audițiilor pe nevăzute, toți uniți de aceeași pasiune pentru gătit.

O bună parte dintre cei care au sperat să obțină un cuțit din partea juraților nu s-au lăsat intimidați de faptul că meseria lor nu are niciun punct comun cu gastronomia și s-au aventurat într-o sesiune de cooking cu o miză importantă: pașaportul către etapa următoare. Așa se face că un fost cadru militar, o femeie- șofer pe tir de mare tonaj, un make-up artist din Vietnam, un primar sau un fotomodel se numără printre cei care își vor face apariția în audiții, în cel de-al șaptelea sezon al show-ului culinar. Ca de obicei, jurații au făcut pariuri despre cine ar putea fi cel sau cea care a gătit farfuria din fața lor, în stilul lor caracteristic, plin de umor, însă dacă au ghicit sau nu rămâne de văzut.

Bucătari profesioniști, sau amatori pasionați de gătit, toți au o șansă în competiția către titlu, căci, așa cum și chefii mărturisesc, experiența este importantă, dar nu definitorie. Chiar chef Scărlătescu, cel care, calificat în finala sezonului 6 cu doi concurenți experimentați, a fost înfrânt de victoria lui chef Sorin Bontea, a declarat cu zâmbetul pe buze că el își dorește ca sezonul acesta să ajungă la titlu cu ”o șoferiță de tir”. În ciuda faptului că chefii Bontea și Dumitrescu nu l-au scutit de ironii, juratul ce are în palmares cele mai puține titluri a zâmbit calm, lăsând să se înțeleagă că în sezonul acesta lupta va fi pe viață și pe moarte.

Din 9 și 10 septembrie, Chefi la cuțite revine la Antena 1 cu un nou sezon, ce va înteți competiția gustului atât între jurați, cât și între bucătarii aspiranți la cel de-al șaptelea titlu al show-ului culinar.