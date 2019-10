UPDATE Realitatea Plus va transmite programele Realitatea TV

Foto: Antena 3

Consiliul Naţional al Audiovizualului (CNA) a aprobat modificarea licenţei audiovizuale pentru Realitatea Plus, care va transmite programele Realitatea TV, după ce acest post a pierdut licenţa. În aceeaşi şedinţă, CNA a respins cererea de prelungire a licenţei Realitatea TV, care expiră miercuri, 30 octombrie 2019.



Ulterior, Consiliul a aprobat cererea S.C. Geopol Internaţional SRL Bucureşti de modificare a licenţei audiovizuale, acordate pentru difuzarea prin satelit a serviciului de programe pentru Realitatea Plus din Bucureşti.



Licenţa este valabilă până în 2024. "Situaţia a fost generată de lipsa licenţei Realitatea TV", a declarat directorul editorial al postului tv, Edward Pastia. El a sugerat că o nouă cerere de licenţă pentru Realitatea TV ar putea fi formulată la începutul anului viitor.

"Vom încerca să găsim partea de dreptate care ni se cuvine în continuare, să nu fie lipsită de obiect acea dată de 22 ianuarie 2020. Încă nu pot să vă dau detalii. Tehnic, va fi dificil. Noi am sperat până în ultima clipă că Realitatea TV îşi va continua emisia. Ce vom putea prelua de pe Realitatea, sigur că vom prelua", a spus Edward Pastia.



Referitor la difuzare, Pastia a menţionat că au fost "discuţii finalizate cu cabliştii". El a adăugat că pe Realitatea Plus este în mare parte aceeaşi grilă. "Realitatea Plus nu va putea înlocui niciodată Realitatea. Din punctul nostru de vedere, chestiunea nu este încheiată", a precizat acesta.



Cererea de modificare a licenţei audiovizuale, acordate pentru difuzarea prin satelit a serviciului de programe pentru Realitatea Plus, a fost aprobată în unanimitate de cei zece membri CNA prezenţi la şedinţă.



Pe de altă parte, la votul anterior, doar patru membri CNA au votat pentru prelungirea licenţei Realitatea TV.

Realitatea TV se va închide, miercuri, 30 octombrie, după ce îi va expira certificatul de licență care nu a mai fost prelungit.

CNA a analizat prelungirea licenței Realitatea TV, televiziune lansată în 2001. Membrii au votat împotriva prelungirii întrucât societatea care operează televiziunea nu a depus documentația necesară. Societatea pe care operează postul - Realitatea Media S.A. se află în faliment din cauza datoriilor uriașe pe care le are la buget. În ședință au fost doar patru voturi pentru prelungirea licenței. Dorina Rusu, Cristina Pocora, Alex Kocsis și Răsvan Popescu au fost pentru prelungirea licență, iar Monica Gubernat, Ramona Sorescu, Nicolaie Bălașa, Gabriel Tufeanu și Radu Herjeu.

Potrivit departamentului juridic, legea 51 spune foarte clar că în certificatul fiscal nu trebuie să existe datorii.

„Rugămintea Realitatea TV este să judecați chestiunea în ansamblu. În ultimele zile s au prezentat punctele de vedere ale tuturor părților, inclusiv ANAF. Noi am făcut tot ce a stat în putință, de la angajați la acționari, tot ce alții au stricat. Din punct nostru de vedere planul de reorganizare este valid. Am condus câteva sute de oameni și că pot spune cu certitudine că indiferent unde vom fi, vom fi Realitatea”, a declarat Edward Pastia, directorul editorial Realitatea TV.

Fondată de Prigoană, îngropată de Gușă și Prigoană

Realitatea TV a apărut în anul 2001 ca un post generalist condus de Silviu Prigoană și s-a reprofilat într-un timp scurt pe transmisia 24 de ore din 24 a programelor informative. Ulterior, postul de televiziune a fost cumpărat de Sorin Ovidiu Vîntu și a devenit parte din trustul Realitatea-Cațavencu. Printre cei mai cunoscuți jurnaliști și oameni de media din România, prezenți la Realitatea TV, de-a lungul timpului s-au numărat Emil Hurezeanu, Melania Medeleanu, Stelian Tănase, Mircea Dinescu, Andreea Crețulescu, Letiția Zaharia, Cosmin Prelipceanu sau Mihai Tatulici.

Televiziunea a traversat o perioadă de criză, în paralel cu problemele penale ale patronului, dar și în război cu regimul Traian Băsescu, ceea ce a determinat trecerea acesteia sub managementul lui Sebastian Ghiță. O încercare de preluare a televiziunii de către Ghiță a eșuat, dar acesta și-a format propria televiziune, România TV, o clonă a postului inițial.

Ulterior, televiziunea a ajuns pentru o scurtă perioadă la Elan Schwartzenberg, iar de acolo, în urma unor proceduri juridice controversate, în mâinile lui Cozmin Gușă și Maricel Păcuraru.

Gușă și Păcuraru au un plan de rezervă

Cozmin Gușă, proaspăt reînscris în PSD și omul de afaceri Maricel Păcuraru mai dețin o televiziune, Realitatea Plus, pe altă societate. Cei doi sunt în discuții cu marii cabliști pentru ca aceștia să preia Realitatea Plus în locul Realitatea TV.

