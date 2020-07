Vulpița și Viorel de la Acces Direct, confirmați pozitiv cu noul coronavirus. Reacția Mirelei Vaida

Captura Antena 1

Doi invitați ai echipei Acces Direct au fost confirmați în urmă cu puțin timp cu Covid-19. Este vorba despre Vulpița și Viorel. Un alt membru Acces Direct a fost și el testat pozitiv. Mirela Vaida a confirmat informația, în direct, la Observator. Din acest motiv, ediția de joi, 23 iulie, a emisiunii a fost înlocuită cu o ediție difuzată în reluare. De mâine, emisiunea revine în direct.

Mirela Vaida a explicat, în direct, că cei doi, Veronica Vulpița și Viorel au fost testați pozitiv cu coronavirus.

„La ora 16:30, după ultima ședință de redacție, eu eram deja îmbrăcată, machiată, urma să mă cablez. În acel moment, au venit rezultatele. Noi am fost precauți și bine am făcut. Veronica s-a întors de la Blăgești și a zis că are ceva probleme cu bila. Acuzând că nu se simte foarte bine... Noi avem o echipă medicală care în fiecare zi ne ia temperatura, toată lumea poartă mască, regulile sunt păstrate cu sfințenie. Când ea a acuzat stări de rău, ne-am gândit că cel mai bine să facem acest test. Dacă i l-am făcut ei, i l-am făcut și soțului. Pe ea nu am mai chemat-o în emisiune, am lăsat-o acasă”, a explicat Mirela Vaida la Observator.

„Astăzi am primit confirmarea că sunt pozitivi la acest virus. Decizia a fost *Stop! Toată lumea care a intrat în contact, acasă. Am chemat firmă care să facă dezinfecție. DSP a intervenit, am făcut o listă. Toți vor fi testați. Deși eu n-am intrat în contact direct cu ei, ne vedem doar la emisiune, nu ne îmbrățisăm, nu ne pupăm, ne vedem doar în platou, am fost și eu acum și am făcut testul rapid. A ieșit negativ. Acum aștept PCR”, a mai spus prezentatoarea Acces Direct, precizând că, dacă testul nu va fi pozitiv, va reveni la muncă.

"Doi invitați și un membru al echipei Acces Direct au fost confirmați în urmă cu puțin timp cu noul coronavirus, motiv pentru care ediția de joi, 23 iulie, a fost înlocuită cu o ediție difuzată în reluare urmând ca de mâine emisia să își urmeze cursul firesc", este poziția oficială a echipei de comunicare a Antenei 1.