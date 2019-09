Actriţa Demi Moore a dezvăluit că a fost violată la vârsta de 15 ani

Actriţa americană Demi Moore a dezvăluit că a fost violată la vârsta de 15 ani de un bărbat care afirma că i-ar fi plătit mamei sale suma de 500 de dolari, relatează marţi Press Association.



Vedeta hollywoodiană, în vâstă de 56 de ani, a făcut această declaraţie la un post american de televiziune, în timpul unei emisiuni în care a vorbit despre volumul ei de memorii, ''Inside Out: A Memoir'', lansat pe 24 septembrie.



Demi Moore, una dintre cele mai de succes actriţe din perioada anilor '90, graţie rolurilor din filme precum ''Ghost'', ''A Few Good Men'' şi ''Indecent Proposal'', a afirmat că a fost atacată de un bărbat mai în vârstă, care o cunoştea pe mama sa.



Într-un interviu difuzat în emisiunea ''Good Morning America'', actriţa i-a mărturisit prezentatoare Diane Sawyer că l-a găsit pe presupusul violator la ea acasă. Ea a povestit că după ce a fost violată, bărbatul i-a spus că mama ei i-o vânduse pentru suma de 500 de dolari.



Mama actriţei Demi Moore a fost alcoolică şi a murit în 1998. Întrebată dacă a crezut afirmaţia bărbatului, celebra actriţă a răspuns: ''În adâncul sufletului meu, nu. Nu cred că a fost o tranzacţie directă. Totuşi, ea i-a oferit acces şi m-a expus pericolului''.



Demi Moore i-a dedicat mamei sale acest volum de memorii, dar şi celor trei fiice pe care le are împreună cu cel de-al doilea soţ al ei, actorul Bruce Willis.



Demi Moore a afirmat, de asemenea, că la vârsta de 12 ani a salvat viaţa mamei sale, care a încercat să se sinucidă. ''Îmi aduc aminte cum mi-am folosit degetele, degete mici de copil, pentru a scoate din gura mamei pastilele pe care ea încerca să le înghită'', a dezvăluit actriţa.



Ea a fost căsătorită şi cu actorul Ashton Kutcher timp de opt ani, în perioada 2005 - 2013.

AGERPRES