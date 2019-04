Actriţa Emma Thompson s-a alăturat protestului activiştilor pentru mediu de la Londra

Emma Thompson s-a alăturat activiştilor din gruparea Extinction Rebellion (XR), care au blocat cea mai aglomerată arteră comercială din Londra, actriţa declarând că ''planeta noastră are probleme grave'', potrivit Press Association.



Actriţa britanică laureată cu Oscar s-a urcat pe o ambarcaţiune de culoare roz în din zona Oxford Circus şi s-a adresat vineri mulţimii.



"Ne aflăm aici, pe această mică insulă de normalitate, şi mă bucur foarte mult că m-am putut alătura pentru a vorbi împreună cu tinerii care se află aici, care au inspirat o nouă mişcare", a spus actriţa în uralele audienţei.



Adresându-se reporterilor, vedeta a declarată că generaţia sa a dat greş în misiunea de a proteja planeta în beneficiul celor tineri.



Thompson, care a participat şi joi la demonstraţii, a adăugat: "I-am dezamăgit foarte tare, iar planeta noastră are probleme grave, avem mult, mult mai puţin timp la dispoziţie decât credeam. Am văzut dovezile cu propriii ochi şi îmi pasă suficient de tare de copiii şi nepoţii mei încât să mă aflu astăzi aici şi să fiu alături de următoarea generaţie".



Actriţa a mai spus că schimbările climatice sunt ''cea mai presantă şi urgentă problemă a vremurilor noastre, din toată istoria omenirii''.



La scurt timp după ce actriţa s-a adresat mulţimii, o echipă de poliţie a încercuit barca şi a informat trecătorii că au primit dispoziţie să elibereze zona.



Vineri dimineaţă, circa 20 de activişti, cei mai mulţi cu vârste sub 17 ani, au participat la o scurtă mişcare de protest organizată pe străzile din apropierea aeroportului Heathrow.



Protestatari au stat în apropierea unui tunel care duce la terminalele doi şi trei, purtând un banner cu mesajul: "Suntem ultima generaţie?".



Nu a fost blocat niciun drum în timpul acestei manifestaţii, care face parte dintr-o campanie de protest cu durata a două săptămâni demarată luni la Londra.



Manifestanţii blochează de cinci zile Waterloo Bridge, în ciuda acţiunilor poliţiei metropolitane care a efectuat peste 570 de arestări.



Activiştii din cadrul Extinction Rebellion (XR) au declarat că vor continua să creeze perturbări, până când le vor fi îndeplinite solicitările.



Protestatarii doresc ca guvernul să declare stare de urgenţă climatică şi să ia măsuri pentru reducerea la zero a emisiilor de gaze cu efect de seră până în 2025.

AGERPRES