Adrian Daminescu, despre prima sa iubire: „S-a căsătorit cu un vaporean”

Adrian Daminescu a făcut o dezvăluire incredibilă în emisiunea „De-a viața ascunselea” de la Antena 3. Artistul a povestit despre prima sa iubire.

„În clasa a noua am avut prima mea dragoste, am fost îndrăgostit prima dată în viața mea de o fată de la Constanța, se numea Sanda Boca. Erau trei surori și a trebuit să plec cu tata la Cluj, am suferit atât de mult. Doi bani nu dădea pe mine Sanda, dar eu eram îndrăgostit. Mi-a rămas în suflet mulți ani. Iubirea a fost atât de frumoasă că nu poți să o uiți. S-a căsătorit cu un vaporean. I-am scris și poezii”.

Adrian Daminescu a vorbit și despre soția sa, Dana, care este femeia vieții sale. „M-am rugat prea mult la Dumnezeu să-mi dea o soție ca Dana”.