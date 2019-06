Adriana Bahmuţeanu, operată de urgenţă

Adriana Bahmuţeanu a fost operată de urgenţă, după ce o plasă pe care medicii i-au pus-o în urmă cu cinci ani s-a rupt și s-a agățat de intestine.

„E o cumpănă, dar m-a ajutat Dumnezeu. Aveam risc de deces dacă mai întârziam două zile. Acum cântați-mi Prohodul. A fost o situație de urgență, iar doctorii nu s-au așteptat să dureze șase ore. Mi-a salvat viața medicul, vorbesc serios, s-a chinuit să-mi repare nu numai peretele abdominal, ci și intestinele.

Am avut noroc de la Dumnezeu. Azi-noapte m-au spălat de două ori... A venit mama să mă vadă. Acum a trecut cumpăna de tot, am recomandare să încep să mă mișc, am și mâncat. Voi relua ușor, ușor, activitățile. Trebuie să merg la kinetoterapie, acest perete abdominal pe care l-a refăcut trebuie să se dezvolte. Acum sunt pe perfuzii și calmante", a declarat Adriana Bahmuțeanu, la Antena Stars.

„M-am săturat de operaţii, nu le mai suport. Am vreo 20 de operaţii, dar trebuie să le fac. Să trăim clipa de astăzi, că nu se ştie ce se întâmplă. Am învăţat să îmi preţuiesc mai mult viaţa. Au existat riscuri, dar uite că am reuşit." a declarat de pe patul de spital, Adriana Bahmuţeanu.