Alin Gheorghișan, concurentul de la “Te cunosc de undeva!”, a fost adoptat la vârsta de doi ani: “Mama mă abandonase într-un leagăn de copii”

Alin Gheorghișan, concurentul de la “Te cunosc de undeva!” care a câștigat ediția de sâmbăta trecută a show-ului cu o extraordinară transformare în Mireille Mathieu, și-a descoperit veleitățile de artist încă din copilărie, când imita prin casă vocile unor mari interpreți, precum Dan Spătaru sau Mirabela Dauer. “De mic am știut că voi fi artist”, spune tânărul concurent a cărui viață poate fi considerată încă de pe acum un bun subiect de roman.

Alin Gheorghișan (37 de ani) nu împlinise doi anișori atunci când mama sa, o tânără originară din Fălticeni, l-a abandonat într-un orfelinat din București. Din fericire, nu după mult timp, a fost adoptat de familia Gheorghișan, doi oameni minunați care l-au crescut ca pe propriul lor fiu și i-au oferit o copilărie fericită, în care nu a dus lipsă de nimic.

“La 22 de ani, dintr-o întâmplare, am aflat că sunt adoptat, că mama mă abandonase într-un leagăn de copii, Leagănul “Sf. Ecaterina”. Atunci am început să fac toate demersurile necesare ca să aflu cine sunt părinții mei naturali. A fost un proces greoi și îndelungat, pentru că tatăl meu adoptiv, atunci când m-a înfiat, a distrus toate documentele în care apărea numele acestora. Așa am aflat că mai am cinci frați pe care, între timp, i-am și cunoscut. Din păcate, nu mi-am întâlnit niciodată părinții naturali, pentru că nici unul dintre ei nu mai este printre noi”, spune talentatul concurent de la “Te cunosc de undeva!”.

“Părinții mei adoptivi însă mi-au oferit o viață extraordinară, pe care de multe ori m-am gândit că poate nu o merit”, mai spune Alin Gheorghișan. De asemenea, domnul și doamna Gheorghișan și-au încurajat fiul să se îndrepte spre o carieră artistică. Mai ales că tatăl său adoptiv a cochetat, la rândul său, cu muzica. “Și tatăl meu adoptiv, care a lucrat în domeniul bancar, a cântat la saxofon până în momentul când a hotărât că acest instrument va rămâne pentru el doar un hobby”, mai spune Alin care, în prezent, face parte din trupa Teatrului de Revistă “Constantin Tănase” din București.

Sâmbăta aceasta, la Antena 1, Alin Gheorghișan va cânta din nou în travesti, căci va urca pe scena de la “Te cunosc de undeva!” transformat în sofisticata P!nk. Cum vor aprecia jurații Ozana Barabancea, Andreea Bălan, Cristi Iacob și Aurelian Temișan prestația sa artistică, telespectatorii Antenei 1 vor afla sâmbătă, 6 octombrie, de la ora 20.00, în cea de-a cincea ediție “Te cunosc de undeva!”, prezentată de Alina Pușcaș și Cosmin Seleși.