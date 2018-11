Alina Pușcaș, sărbătorită pe platourile de filmare ale serialului “Fructul oprit”: “Îmi doresc să nu se schimbe nimic în viața mea”

Pe Alina Pușcaș, ziua de naștere a prins-o la filmările pentru “Fructul oprit”, unde a avut parte de o frumoasă surpriză din partea echipei serialului în care joacă. De altfel, actrița a dat startul “petrecerii” aniversare încă de ieri, când soțul ei, medicul stomatolog Mihai Stoenescu, a răsfățat-o cu multe daruri.

“Am început să sărbătoresc în avans, adică de pe 1 noiembrie, pentru că știam că exact azi, pe 2, voi filma toată ziua la << Fructul Oprit >>. Și am făcut asta “evadând” de acasă, alături de Mihai. Am luat un apartament într-un hotel din București, unde am petrecut noi doi, în liniștea noastră, ca doi adolescenți (ce nu mai suntem). El mi-a făcut primele cadouri, pe care le-am găsit răspândite prin camera de hotel. A ajuns înaintea mea, a pregătit șampania și a ascuns cadourile. Am primit două rochițe foarte cool și o broșă superbă”, povestește frumoasa vedetă, care a împlinit 35 de ani.

Anul acesta, ca și anul trecut, Alina Pușcaș și-a petrecut ziua de naștere pe platourile de filmare ale serialului “Fructul oprit”. “Pe la 5:50 dimineața m-am trezit, m-am pregătit și am plecat spre Snagov, la filmari, unde voi sta până diseară. Aici am avut parte de un moment foarte drăguț, când toți colegii mi-au cântat “Mulți ani trăiască!” și mi-au oferit un buchet de trandafiri roșii”, mai spune ea.

Alina Pușcaș se declară o persoană împlinită pe toate planurile. “Îmi doresc să nu se schimbe nimic în viața mea, să fie exact la fel ca în ultimii patru ani pe toate planurile - emoțional, profesional și personal”, a adăugat ea. Alina Pușcaș poate fi urmărită în rolul Silviei Lăzărescu, în serialul „Fructul oprit”, miercurea, de la ora 20.00, și în postura de prezentatoare a show-ului „Te cunosc de undeva!”, sâmbăta, de la 20.00, la Antena 1.