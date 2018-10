Andrei Ştefãnescu a descoperit cum sã se descurce cu mâncarea picantã din Asia

Chiar dacã de obicei consumã mâncãruri cu diverse specificuri sau mâncare condimentatã, în momentul în care simţi gustul picant dimineaţa, la prânz şi seara devine uşor complicat. Aflat în Sri Lanka pentru filmãrile noului sezon „Asia Express”, Andrei Ştefãnescu a descoperit însã metoda perfecta pentru a face faţã gastronomiei de aici. “Felurile lor de mâncare chiar sunt gustoase, în primele zile a fost perfect, dar dupã aceea începe sã nu-ţi mai placã aşa tare. Eram într-o searã la masã, îmi era super foame, am comandat nişte pui, iar când a venit era acoperit de condimente. Am luat o gurã, dar nu puteam sã fac faţã. Aveam o canã cu apã fierbinte, pentru cã îmi comandasem şi niste ceai, aşa cã am luat fiecare bucatã şi am spãlat-o un pic. A fost fix ce trebuie!”, povesteşte Andrei.

Andrei Ştefãnescu şi Liviu Vârciu sunt coprezentatorii noul sezon „Asia Express”, filmat de aceastã datã în Sri Lanka şi India. Cei doi descoperã pentru telespectatori locurile interesante, obiceiurile neobişnuite şi stilul de viaţã al oamenilor din aceste locuri.