Apariție neașteptată pe Instagram. O celebră actriță a luat decizia să își deschidă cont pe această rețea de socializare

Actriţa şi-a deschis de curând un cont pe Instagram, în contextul în care vedeta americană nu era prezentă până acum pe nicio reţea de socializare, relatează ediţia online a cotidianului spaniol La Vanguardia.



Julia Roberts este una din puţinele vedete de la Hollywood care până acum erau reticente faţă de reţelele de socializare.



Vedeta nu are conturi pe Twitter, Facebook şi LinkedIn. Julia Roberts, protagonista din filmul "Pretty Woman", a decis să îşi deschidă un cont pe Instagram şi a publicat în urmă cu câteva zile o serie de imagini personale.



Actriţa a strâns în câteva ore aproape o jumătate de milion de admiratori ("followers") pe această reţea de socializare.



Prima activitate pe Instagram a actriţei este o poză cu ea însăşi, aşezată pe iarbă şi îmbrăcată lejer cu o pereche pantaloni scurţi şi o bluză neagră cu mâneci lungi.



Fotografia este însoţită de mesajul "Hello", prin care vedeta americană îşi salută fanii din lumea întreagă. Fotografia în sine a primit deja peste 250.000 de Like-uri.



În al doilea mesaj al ei pe Instagram, Julia Roberts a distribuit o fotografie ce o prezintă alături de Elizabeth Stewart, o cunoscută stilistă a celebrităţilor din Los Angeles.



Ambele poartă tricouri pe care a fost imprimat mesajul "You can't make everyone happy. You are not an avocado" ("Nu poţi să faci pe toată lumea fericită. Nu eşti un avocado"). AGERPRES