Ariana Grande cere doar „o zi bună”

Ariana Grande se află într-o perioadă dificilă a vieții, lucru care se reflectă și în mesajele pe care le postează pe Twitter. Cântăreața a menționat să are o perioadă grea și că încearcă să-și revină.

În unul dintre mesajele postate, Ariana Grande solicită doar „o zi bună”. La începutul acestei luni, cântăreața le-a transmis fanilor că are nevoie de timp pentru a se vindeca și pentru a medita, după evenimentele recente.

Pe 7 septembrie, fostul ei iubit, Mac Miller, a murit în urma unei supradoze, la vârsta de 26 de ani. Pe 17 septembrie, Ariana s-a retras din Emmy Awards.

În mai 2017, un ucigaș cu bombă a ucis 22 de persoane la un concert al Arianei, la Manchester Arena.

„Având în vedere evenimentele din ultimii ani, Ariana își va lua timpul necesar pentru a se vindeca și a medita. Va sta aproape de casă, va folosi această perioadă pentru a petrece timp cu cei dragi și pentru a lucra la noi melodii fără a avea o dată limită. Aceasta mulțumește fanilor pentru înțelegere”, se arată în comunicatul lansat de echipa ei.

can i pls have one okay day. just one. pls.