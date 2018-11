Aurelian Temișan are probleme acasă, cu soția, din cauza Barbarei Isasi, de la Mandinga

Juratul Aurelian Temișan a început să aibă probleme acasă cu soția, actrița Monica Davidescu, din cauza Barbarei Isasi, concurentă a show-ului “Te cunosc de undeva!” și solistă a trupei Mandinga. Monica este nemulțumită de punctele pe care soțul său i le acordă Barbarei, în cadrul show-ului de la Antena 1. Sâmbăta trecută, Temi a fost la un pas să doarmă la ușă, din cauză că i-a dat Barbarei doar patru puncte, la jurizare, pentru transformarea în Benone Sinulescu.

“M-am întors sâmbătă seara de la concert, după ora 1, am băgat cheia în ușă și nu am putut s-o deschid. Am sunat-o pe Monica și i-am spus zâmbind că a uitat cheia pe interior. “Nu, n-am uitat-o. Gândește-te puțin de ce e cheia pe interior!”, mi-a răspuns. Îmi zic: “Fraților, ce-am făcut?”. Îi spun Monicăi: “Dezvoltă, ca să știu dacă îmi iau cameră la hotel”. Iar ea mă întreabă: “Cum să-i dai tu patru puncte Barbarei?”. “Păi n-a avut show, nici n-a semănat…”, am încercat să mă apăr. “Nu contează, nu-i dai patru puncte Barbarei!” mi-a spus furioasă. M-am uitat lung la preșul de la intrare, mi s-a părut prea mic pentru a putea dormi pe el, am insistat și, la un moment dat, am auzit cheia răsucindu-se în broască… Cam același lucru îl pățesc atunci când vine vorba de Romică Țociu. Monica îmi spune cum să-i dau eu patru puncte lui Romică care, dacă își pune mintea cu mine, nu mă mai ridic de la masă, de câtă știință are. Dar cu Romică o mai scald, că mai ieșim la o bere, că una, că alta, dar cu Barbara s-a terminat, n-am cum. Deci trebuie să fiu atent.”, spune juratul show-ului “Te cunosc de undeva!”.

Sâmbăta aceasta, la “Te cunosc de undeva”, Barbara Isasi se va transforma în Anastacia. Cum va aprecia Aurelian Temișan show-ul acesteia, telespectatorii vor vedea pe 3 noiembrie, de la ora 20.00, într-o nouă ediție a emisiunii prezentate de Alina Pușcaș și Cosmin Seleși.