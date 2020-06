Fiica lui George Floyd a devenit acționar al companiei Disney

Hepta

Celebra actriță și cântăreață Barbra Streisand a ajutat-o pe Gianna Floyd, fiica lui George Floyd, să devină acţionar al grupului Disney, informează revista Variety.



Gianna are 6 ani și a publicat o fotografie pe contul ei de Instagram, care o prezintă ținând cu ambele mâini un certificat care îi atestă calitatea de acţionar.



"Îţi mulţumesc, Barbra Streisand, pentru acest pachet. Acum sunt acţionar Disney datorită ţie", a scris ea în mesajul care însoţeşte acea fotografie.

Barbara Streisand a câștigat 10 premii Grammy și i-a oferit Giannei două copii ale albumelor sale de studio "My Name Is Barbra" şi "Color Me Barba", lansate în 1965 și în 1966.

Acţiunile grupului Disney au o valoare nominală de aproximativ 115 dolari. Presa americană nu a aflat deocamdată numărul acţiunilor primite de Gianna Floyd de la Barbra Streisand.



Şi rapperul Kanye West i-a oferit sprijin financiar Giannei Floyd. La începutul lunii iunie, artistul a creat un fond pentru colegiu, care îi va acoperi cheltuielile şi taxele de şcolarizare. Și Texas Southern University i-a oferit tinerei afro-americane o bursă completă dacă aceasta va alege să urmeze în viitor cursuri universitare.

Afro-americanul George Floyd a decedat la sfârșitul lunii mai, în timpul reținerii de către poițiști. Moartea sa a provocat ample proteste antirasism în întreaga lume.