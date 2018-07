BBC, obligat să plătescă o despăgubire consistentă lui Cliff Richard daune pentru difuzarea unei percheziţii a poliţiei în locuinţa sa

Cântăreţul britanic Cliff Richard a obţinut o importantă sumă de bani după ce Înalta Curte de Justiţie din Londra a dispus, miercuri, că BBC nu a respectat dreptul la viaţă privată prin difuzarea în direct a unor imagini surprinse în timpul unei percheziţii realizate de Poliţia Metropolitană în locuinţa artistului, eveniment despre care acesta a declarat că l-a afectat, informează Reuters.



BBC consideră că această hotărâre ''dramatică'' va avea un impact considerabil asupra transmisiunilor media pe parcursul investigaţiilor poliţei în care poate fi observat comportamentul agenţilor.



Postul de televiziune a difuzat imagini filmate din elicopter în care puteau fi văzuţi poliţiştii care efectuat o percheziţie în casa lui Richard, în vârstă de 77 de ani, unul dintre cei mai cunoscuţi artişti din Marea Britanie. Operaţiunea a avut loc în august 2014 în timp ce acesta era plecat în vacanţă, în cadrul unei anchete demarate în urma unei acuzaţii de abuz aduse de un bărbat care a susţinut că a fost agresat sexual în copilărie de Cliff Richard.



Procurorii au declarat ulterior că Richard, care şi-a susţinut nevinovăţia pe toată durata anchetei, nu va fi pus sub acuzare din cauza lipsei dovezilor.



Argumentându-şi decizia şi acordând cântăreţului daune în valoare de 210.000 de lire (273.700 de dolari), judecătorul Anthony Mann a spus că BBC a încălcat dreptul la respectarea vieţii private a lui Richard ''fără o justificare legală'' şi ''într-o manieră oarecum în căutarea senzaţionalului''.



''Am respins argumentul BBC care a justificat difuzarea prin prisma drepturilor la libertate de exprimare şi la libertatea presei'', a susţinut el.



BBC a declarat că ia în calcul formularea unui apel argumentând că acest caz poate avea un important impact asupra acoperirii media deoarece judecătorul a dispus că până şi numirea lui Richard drept suspect era ilegală.



''Această hotărâre creează o nouă jurisprudenţă şi reprezintă o schimbare dramatică faţă de libertatea presei şi a capacităţii jurnaliştilor de a acoperi mediatic investigaţiile poliţiei'', a declarat Fran Unsworth, directorul de ştiri al BBC.



''Nu este vorba doar despre transmiterea de ştiri despre persoane. Înseamnă că investigaţiile poliţiei şi percheziţiile efectuate la domiciliile oamenilor pot trece fără a fi difuzate şi analizate'', a adăugat ea.



Avocatul lui Richard, Gideon Benaim, a declarat că suma acordată de judecător este una dintre cele mai mari ''în acest domeniu al legislaţiei''.



''În mod cert, acest lucru confirmă faptul că persoanele particulare, inclusiv cele cunoscute, au o aşteptare rezonabilă la respectarea vieţii private în relaţie cu investigaţiile poliţiei'', a subliniat Benaim.



Richard, născut Harry Webb în 1940, care deseori a fost numit Elvis Presley al Marii Britanii la începutul carierei sale, a plâns la pronunţarea verdictului şi i-a îmbrăţişat pe susţinătorii săi prezenţi în sala de judecată, notează Reuters. Afară, fanii artistului au cântat melodia ''Congratulations'', una dintre cele paisprezece piese ale ale sale care au ajuns numărul 1 în Marea Britanie.



Richard este singurul cântăreţ care a reuşit să ajungă pe primul loc în topul single-urilor din Marea Britanie cinci decenii la rând, din anii '50 până în anii '90, cu hit-uri precum ''Living Doll'' şi ''Summer Holiday'', şi a fost ridicat la rangul de cavaler de regina Elisabeta în 1995.



''Va dura ceva vreme până când voi depăşi factorul emoţional'', a spus Richard în lacrimi în faţa tribunalului.



După ce poliţia a renunţat la ancheta în acest caz, BBC şi-a cerut scuze pentru neplăcerile suferite de artist, însă şi-a menţinut poziţia conform căreia acoperirea media a investigaţiei şi a percheziţiei a fost justificată.



Richard a declarat în cadrul procesului că dreptul său la viaţă privată a fost încălcat şi că s-a simţit trădat de postul de televiziune adăugând că s-a îmbolnăvit din cauza stresului. De asemenea, el a spus că cele întâmplate au avut un impact important asupra reputaţiei şi carierei sale.



În urma unei analize efectuate în octombrie 2014 în cadrul unei comisii parlamentare a fost criticat modul în care poliţia a gestionat acest caz, însă s-a concluzionat că decizia BBC de a acoperi mediatic evenimentul nu a fost una greşită.



Anterior procesului de la Înalta Curte de Justiţie, poliţia din South Yorkshire a acceptat să îi achite lui Richard 400.000 de lire pentru modul în care a operat acest caz.



În luna aprilie a acestui an cântăreţul a dezvăluit că nu a mai putut să locuiască în locuinţa sa din Sunningdale. "Nu m-am mai dus niciodată acolo, cu excepţia zilei în care mi-am împachetat lucrurile. În mintea mea, casa devenise contaminată. Nu mă mai simţeam confortabil acolo. Am fost jefuit în trecut, dar aceasta a fost pentru mine o experienţă mai rea", a spus el.AGERPRES