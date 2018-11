Bogdan Stanoevici, mărturisiri emoționante: “Este cel mai frumos cadou pe care mi l-a dat Dumnezeu vreodată!”

DIANA OROS

Bogdan Stanoevici le arată telespectatorilor Happy Channel o latură mai puțin cunoscută despre el, în cadrul emisiunii “CulTOUR”, care se va difuza astăzi de la ora 17.30. Actor cu o vastă experiență în domeniul artistic atât în țară, cât și în afara țării, acesta vorbeste despre drumul profesional ales, dar și despre cel mai frumos cadou primit de la Dumnezeu.

Și-a început cariera artistică în anul 1979, iar de-a lungul timpului a jucat pe scena teatrului, în diverse spectacole, dar și în filme și producții tv. În anul 1989, Bogdan Stanoevici s-a stabilit în Franța, fiind unul dintre puținii actori care și-au continuat cariera și în afara țării. În prezent, el poate fi urmărit în serialul “Fructul oprit”, la Antena 1, în rolul lui Marius Cristescu. Invitat la “CulTOUR”, acesta a vorbit și despre latura personală. “Băiatul meu, care locuiește în Franța cu mama lui, este cel mai frumos cadou pe care mi l-a dat Dumnezeu vreodată”, mărturisește Stanoevici.

Unul dintre cele mai dragi locuri pentru el se află în România. “Un loc de care sunt legat prin copilărie și prin ce am învățat de la mămica mea că se întâmpla acolo este zona Castelului Bran, pentru că acolo într-o vreme era inima Reginei Maria. Poveștile pe care mi le-a spus mămica mea, care a cunoscut-o pe Regina Maria, mi-au marcat toată tinerețea și toată adolescența. Întotdeauna, zona Castelului Bran a fost pentru mine un punct de atracție”, a povestit cunoscutul actor la “CulTOUR”, emisiunea prezentată de Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman. Ce spune despre perioada în care a fost plecat din țară și ce alte mărturisiri mai face el, astăzi, de la ora 17.30, la Happy Channel.