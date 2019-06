Cardi B, vizată de noi capete de acuzare pentru o agresiune comisă într-un club de striptease

Cântăreaţa rap americană Cardi B a fost inculpată vineri în urma unei noi serii de capete de acuzare formulate împotriva ei, ce vizează o agresiune petrecută într-un club de striptease din New York, care au fost adăugate în dosarul deschis pe numele artistei, la câteva luni după ce ea a refuzat să îşi recunoască vinovăţia în instanţă, informează AFP şi Reuters.



Un juriu, reunit pentru a examina acuzaţiile formulate de Biroul Procurorului din Queens, a adăugat 14 capete de acuzare celor şase care existau deja în acest dosar încă din octombrie 2018.



Cântăreaţa în vârstă de 26 de ani, al cărei nume real este Belcalis Almanzar, a fost pusă iniţial sub acuzare anul trecut după o altercaţie petrecută pe 29 august în clubul de striptease Angels din Queens, un renumit cartier newyorkez.



Două dintre noile capete de acuzare, formulate pentru comiterea unei agresiuni ce vizează lezarea integrităţii fizice a victimei prezumtive, sunt mai grave şi fiecare dintre ele este pasibil de o perioadă privativă de libertate de până la patru ani.



Cel mai grav cap de acuzare formulat în primă instanţă este pasibil de un an de închisoare în statul New York.



Următoarea audiere în acest proces a fost programată pentru marţi, 25 iunie.



Potrivit Poliţiei newyorkeze, faptele s-au petrecut pe 29 august 2018. În acea seară, artista a intrat în conflict cu două dintre angajatele clubului de striptease. Cardi B a acuzat-o pe una dintre ele că avea o aventură cu soţul ei, Offset, membru al trioului de rapperi Migos. Cântăreaţa le-a cerut prietenilor cu care venise în club să arunce cu obiecte de mobilier asupra celor două angajate ale localului.



În acest an, la jumătatea lunii aprilie, Cardi B a refuzat să îşi recunoască vinovăţia la un cap de acuzare, în virtutea unei înţelegeri ce i-a fost propusă de procurorul de caz şi care i-ar fi garantat o pedeapsă redusă.



După ce a fost pusă sub acuzare, vedeta nu a vorbit niciodată în public despre acest proces.



În luna ianuarie, Cardi B a câştigat premiul Grammy la categoria "cel mai bun album rap" cu materialul discografic "Invasion of Privacy", devenind prima artistă solo din istorie care s-a impus la această categorie.



După ce s-a remarcat pe plan internaţional în vara anului 2017, trei dintre single-urile sale au ajuns pe prima poziţie în topul vânzărilor de discuri din Statele Unite, performanţă reuşită şi de albumul ei de debut, "Invasion of Privacy".

