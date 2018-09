VIDEO - Care este primul proiect în care Meghan Markle se implică după căsătoria cu Harry

Primul proiect independent al ducesei de Sussex, soţia prinţului Harry, a fost anunţat luni de casa regală britanică şi constă în promovarea unei cărţi cu reţete culinare, concepute de mai mulţi bucătari londonezi în beneficiul familiilor afectate de incendiul care a devastat turnul Grenfell în 2017, informează PA.



Fosta actriţă americană Meghan Markle a scris prefaţa acestei cărţi, ce conţine reţete publicate de bucătarii din Hubb Community Kitchen, un proiect comunitar ce are sediul în apropiere de turnul Grenfell din Londra.



Ducesa de Sussex a vizitat pentru prima dată acea cantină în luna ianuarie şi, de atunci, a făcut mai multe vizite private în acest centru, pentru a discuta cu echipele de voluntari şi a afla mai multe detalii despre activităţile lor.



Reţetele publicate în noua carte au fost create de bucătari londonezi pentru a-i sprijini nu doar pe rezidenţii afectaţi de incendiul din turnul Grenfell, ci şi pe ceilalţi membri ai comunităţii locale.



Meghan Markle i-a ajutat pe voluntari să ia legătura cu o editură, iar reprezentanţii Royal Foundation au asigurat asistenţă în privinţa unor chestiuni legale şi administrative legate de acest proiect editorial.



Toate încasările ce vor fi obţinute din comercializarea cărţii de bucate vor fi donate în beneficiul Hubb Community Kitchen. Cartea de bucate va fi lansată în librăriile britanice în această săptămână.

AGERPRES

__________________________________________________

The Duchess of Sussex is supporting a new charity cookbook, 'Together: Our Community Cookbook', which celebrates the power of cooking to bring communities together. #CookTogether pic.twitter.com/XEclxgQjR4