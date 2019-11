Catherine Deneuve se află în stare gravă la un spital din Paris

Marea actriță de origine franceză, Catherine Deneuve se află internată în stare gravă la un spital din Paris, după ce i s-a făcut rău noaptea trecută, potrivit publicației Le Parisien. Alte surse au afirmat că starea acesteia se îmbunătățește.

Artista are 76 de ani și este implicată în producția regizorului Emmanuelle Bercot, care filmează lungmetrajul "De Son Vivant", lângă Paris.

Considerată unul dintre monștrii sacri ai cinematografiei mondiale, ea a jucat în filmele lui Roman Polanski, Luis Bunuel, Roger Vadim, etc. A debutat pe ecrane la vârsta de 13 ani în "Les Collegiennes", în 1956. A câștigat premii importante de-a lungul timpului și a fost premiată de Academia Franceză de Cinema în 1980 pentru cea mai bună actriță. A jucat în "Dancer in the Dark" a lui Lars von Trier, care a câștigat Palm d'Or la Cannes, în 2000.

A pozat nud pentru Playboy în 1963 și 1965. Este considerată muza renumitului creator de modă Yves Saint Laurent, acesta creându-i ținutele din mai multe filme celebre. În 1986 și-a lansat propriul parfum, intitulat "Deneuve". Are propria linie de ochelari de soare, pantofi, bijuterii și cosmetice. În 2001 a devenit imaginea L'Oreal Paris. A intrat în top 50 cele mai bine îmbrăcate vedete în 2013, clasament realizat de revista The Guardian.

Între 1994-2003 a fost ambasador UNESCO.

Are doi copii, cu Roger Vadim și Marcelo Mastroiani.