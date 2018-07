Cati copii vrea Printul Harry?

"Sotul meu este la fel de roscat ca Dumneavoastra! Mi-a daruit cinci copii. Cand ne vom bucura pentru Dumneavoastra si Meghan?" Intrebarea i-a fost adresata Printului Harry si sotiei sale, Meghan Markle, de o supusa a Coroanei Marii Britanii in timpul unei recente vizite in Irlanda.

Ducele de Sussex a raspuns zambind: "Cinci copii sunt cam multi!". Postat pe internet, dialogul a starni interesul utilizatorilor, care au tras concluzia ca Harry si Meghan nu vor avea multi urmasi.

Ducele si Ducesa de Sussex sunt casatoriti deja de doua luni. Intr-un interviu acordat in 2017, cei doi declarau ca nu intentioneaza sa intarzie cu prima sarcina.

Se pare insa ca tanara familie nu prea are timp sa se gandeasca la viata personala. Cuplul s-a dedicat in totalitate obligatiilor regale. Acum, spre exemplu, ei se afla in Olanda.