Ce reprezintă fericirea pentru Irina Margareta Nistor

Cunoscut critic de filme și prezentatoare a emisiunii “CineCOOL”, de la postul de televiziune Happy Channel, Irina Margareta Nistor mărturisește că pentru ea fericirea reprezintă, printre altele, pasiunea sa de o viață - filmele. Deși a tradus mii de filme de-a lungul timpului, chiar și atunci când vine vorba de relaxare, creațiile cinematografice nu lipsesc din programul acesteia.

“Fericirea? Să fac un perpetuum ocol al Pământului, în zbor, la first class, și să văd filme aproape non-stop. Din când în când să mai cobor, pentru scurtă vreme, să trag la Ritz, pe Pământ, ca să vizitez ceea ce mi-a fost interzis 32 de ani, până în ’89. Și într-o bună zi să ajung pe Planeta Marte, unde am aflat că au gheață, dar mai aștept să se anunțe că au găsit cafea și condimente, dintre cele mai iuți.”, spune Irina Margareta Nistor, pe care telespectatorii Happy Channel o pot urmări, duminica, de la ora 15.30, la “CineCOOL”, acolo unde are invitați de seamă din lumea cinematografiei.

În ciuda programului încărcat pe care îl are, îndrăgitul critic de film face tot posibilul să îmbine utilul cu plăcutul și să petreacă timp alături de oameni dragi. “Nu plec în vacanță. În copilărie doar îmi plăcea, acum numai cu treabă. Asta pentru mine este o vacanță perpetuă, pentru că așa îmi construiesc scenariul vieții mele. Am noroc de mulți prieteni și, dacă merg cu ei, sigur îi târăsc la filme, și ritmul meu o să-i intrige!”, mărturisește prezentatorea “CineCOOL”, de la Happy Channel.