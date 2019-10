Cele mai periculoase celebrități în mediul online. Actrița din "Povestea Slujitoarei", în top

antena3

Actrița Alexis Bledel a interpretat de-a lungul timpului personaje înflăcărate și ingenue, precum cele din producțiile „Fetele Gilmore” și „Patru prietene și o pereche de blugi”. Ea a jucat recent și rolul unui om de știință, în serialul "Povestea Slujitoarei".

Însă firma de securitate informatică McAfee a încoronat-o oficial pe Alexis Bledel drept cea mai periculoasă celebritate de pe internet în anul 2019. Niciun alt star de cinema nu a pus mai mult în pericol utilizatorii online, trimițându-i involuntar pe site-uri pline cu viruși.

Pe locul doi se află Training Bledel, un show de televiziune a cărui gazdă este James Corden, urmat de vedeta din „Game of Thrones” Sophie Turner, actrița Anna Kendrick, vedeta de cinema Lupita Nyong'o, starul de talk-show Jimmy Fallon, maestrul de arte marțiale Jackie Chan, rapperii Lil Wayne și Nicki Mina. Pe locul 10 se află actrița Marvel Tessa Thompson.

Clasamentul a fost realizat cu scopul de a atrage atenția asupra riscului la care se supun utilizatorii de internet atunci când accesează link-uri suspecte. Hackerii atașează de obicei viruși și link-uri periculoase la nume celebre pentru ca fanii acestora să devină victime.

Este motivul pentru care compania McAfee îndeamnă persoanele care navighează online să ia în considerare riscurile la care se supun atunci când intră pe site-uri piratate și să folosească mereu antiviruși actualizați.

„Consumatorii ar putea să nu fie pe deplin conștienți de faptul că accesările pe care le efectuează prezintă un risc și nici nu înțeleg efectele dăunătoare care pot apărea atunci când informațiile personale sunt compromise, în schimbul accesului la celebritățile lor preferate, filme, emisiuni TV sau muzică”, a spus Gary Davis, managerul de securitate de la McAfee.

Acesta a explicat că Bledel și Turner au ajuns probabil pe listă în acest an datorită rolurilor lor din serialele de succes „Povestea Slujitoarei” și „Game of Thrones” de la HBO, ambele servicii bazate pe abonați. Gazdele emisiunilor, Corden și Fallon, au ajuns probabil pe listă datorită videoclipurilor virale ale talk-show-rilor. Turneul de vară al lui Lil Wayne cu Blink-182 poate a determinat fanii să caute descărcări ilegale. Numele lui Chan poate fi o surpriză, dar Davis a explicat că au circulat zvonuri în acest an că actorul s-ar putea întoarce pe marele ecran în „Rush Hour 4” și „The Karate Kid 2". "Echipa sa a negat bârfele, dar cybercriminalii au sărit, sperând să țintească fanii nostalgici și mai puțin precauți în ceea ce privește securitatea personală".

Alexis Bledel preia locul principal de la Ruby Rose, care a condus topul anului trecut, în mare parte din cauza interesului pentru rolul ei în "Batwoma".

