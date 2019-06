Chris Hemsworth a anunţat că părăseşte Hollywood-ul

Starul din "Avengers" Chris Hemsworth a confirmat că renunţă la Hollywood pentru a putea acorda prioritate soţiei şi copiilor, informează marţi publicaţie britanică The Mirror.



Actorul australian, în vârstă de 35 de ani, devenit celebru în rolul lui Thor din franciza "Avengers", a mărturisit că doreşte să petreacă mai mult timp alături de soţia sa, actriţa spaniolă Elsa Pataky, în vârstă de 42 de ani, şi de cei trei copii ai lor.



Chris şi-a petrecut ultimele 12 luni fără întrerupere pe platourile de filmare, astfel că a decis să îşi ia o pauză anul viitor.



"În 2020 nu voi mai filma probabil nimic. Vreau doar să fiu acasă acum cu copiii mei. Sunt la o vârstă foarte importantă, sunt încă mici şi sunt conştienţi când plec mai mult decât înainte", a declarat actorul pentru Sydney Daily Telegraph.



Chris are o fiică, pe nume India, în vârstă de şapte ani, şi doi băieţi gemeni, pe nume Sasha şi Tristan, de cinci ani.



Vedeta va petrece mai mult timp alături de familie în casa lor din Byron Bay, Australia, unde au locuit în ultimii cinci ani.



Chris recunoscuse anterior că îi fusese greu să îşi lase copiii în Australia şi să se ducă să filmeze în străinătate pentru o lungă perioadă de timp.



Australianul s-a căsătorit cu Elsa în 2010, iar fiica lor, India, s-a născut doi ani mai târziu.



Gemenii au venit pe lume în 2014, iar un an mai târziu, Chris şi-a mutat familia în ţara sa natală, Australia.

