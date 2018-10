Cine este cel de-al treilea burlac de la ”Totul pentru dragoste – La bine și la greu” și care este povestea lui

Reality show-ul ”Totul pentru dragoste – La bine și la greu”, prezentat de Mirela Vaida și difuzat în fiecare zi, de luni până vineri, de la ora 14.00, la Antena 1, primește în Casa Dragostei, începând de astăzi, o nouă serie de concurenți, dar și un nou burlac.

Emilian Ciocănel vine din Sibiu, este antreprenor, are 40 de ani și o fetiță de 5 ani. El mărturisește că și-a dorit foarte mult un copil și spune despre Rania că este tot ce are mai scump pe lume. Emilian s-a despărțit de mama fiicei lui pentru că nu s-au mai înțeles, dar păstrează o relație armonioasă cu aceasta de dragul copilei.

Deși până acum nu și-a întâlnit marea dragoste, Emilian susține că nu duce lipsă de prezență feminină în viața lui, ba chiar spune că acolo unde sunt femei este și el: ”De 5 ani am doar relații de 1 lună. Am bătut tot neamul,“ glumește sibianul despre viața amoroasă pe care o are de la despărțirea de mama fetiței sale.

Noul burlac declară că pentru a cuceri, el încearcă tot ce se poate. Îi plac femeile inteligente, dar și aspectul fizic este foarte important. Mereu vrea să conducă într-o relație, iar atunci când îi pasă de partenera sa îl cuprinde gelozia.

Burlacul va trebui, pe parcursul a două săptămâni, să aleagă dintre cele patru femei aflate în casă, una dintre ele fiind singură, iar celelalte trei aflându-se deja într-o relație.

Emilian va fi păzit 24 de ore din 24 de o gardă de corp, care va asigura atât securitatea lui pentru cazurile în care partenerii concurentelor pot avea reacţii nedorite, cât şi pentru corectitudinea concursului: va opri orice tentativă de scurgeri de informaţii către burlac, legat de pretendentele aflate în concurs și de statutul acestora.

La final, burlacul va trebui să facă alegerea decisivă. Dacă va alege pretendenta singură, amândoi vor împărţi cei 5000 de euro puşi în joc. Insă, dacă burlacul face alegerea greşită, pretendenta şi partenerul ei pleacă acasă cu premiul, iar burlacul rămâne cu mâinile goale.

Cât de departe va merge burlacul şi cât sunt dispuse să rişte pretendentele vom afla în fiecare zi, de luni până vineri, de la ora 14.00, în cadrul reality show-ului „Totul pentru dragoste – la bine şi la greu”, numai la Antena 1.