CRBL: “Eram speriat de ce o să găsesc în Asia Express”

CRBL a plecat în Aventura Asia Express, reality-show difuzat în curând de Antena 1 alături de Oase, cel mai bun prieten al lui. Chiar dacă îi place adrenalina și provocările, mărturisește chiar el că era destul de speriat de cum va fi. “Până acum mi se pare foarte tare. Momentele în care trebuie să votăm nu sunt chiar pe placul meu, dar ăsta e concursul. Eu la autostop sunt foarte bun, mă descurc de minune, de asta îl las pe Oase. Ne completăm perfect. Cazarea de până acum a fost și așa și așa..și de bine, și de rău, am găsit și apă caldă într-o seară, am găsit și perne curate, am găsit chiar și o casă în care sigur era mai curat ca la Oase. Am mai găsit și altele, dar le vedeți voi mai încolo.Eram speriat de ce o să văd aici, dar m-am mai calmat. Dacă vom ajunge în India, cred însă că situația va fi alta”, a povestit CRBL. “Când nu ai așteptări, nu te gândești la nimic.Nu am avut nicio așteptare, așa că tot ce se întâmplă aici e binevenit. Distracție, adrenalină, glume despre CRBL, pentru mine e perfect”, a declarat Oase.

Filmările pentru cel de-al doilea sezon Asia Express, cel mai dur reality show de aventură difuzat în România, au loc anul acesta în Sri Lanka și India. 9 perechi de vedete sunt hotărâte să străbată Drumul Elefantului pentru a ajunge la premiul de 30.000 de Euro și pentru a trăi experiența vieții lor. Fiecare pereche are la dispoziție un Euro pe zi și trebui să își găsească singuri mâncare, cazare și transport.