Cris şi Vlad, minivacanţã în Malta înainte de filmãrile pentru cel de-al doilea sezon al serialului Sacrificiul

Cristina Ciobãnaşu şi Vlad Gherman şi-au încãrcat bateriile înainte de a reveni pe platourile de filmare de la Sacrificiul, serial produs de Ruxandra Ion care va avea marea premieră pe micile ecrane pe 12 şi 13 februarie, în Malta, alãturi de prieteni.

Prezentã zi de zi pe platourile de filmare de la Sacrificiul sau Fructul Oprit, Cristina Ciobãnaşu a luat o pauzã de la studii pentru a putea sã îşi urmeze visul – actoria. Pentru 2020 însã, actriţa a decis sã îşi termine facultatea pe care a început-o acum cinci ani de zile, întocmai ca personajul pe care ea îl interpretează în serialul Sacrificiul. „Anul acesta am avut mai puţin timp la dispoziţie din cauza faptului cã trebuia Cris sã înveţe pentru examene, iar pe 6 ianuarie începea deja cursurile”, a dezvãluit Vlad Gherman.

„De Revelion şi de Crãciun am stat cu familia, drept urmare am plecat pe data de 1 în Malta, pentru prima oarã. Înainte sã luãm decizia sã plecãm acolo primisem feedback-uri şi pro şi contra de la prieteni şi stãteam puţin crispaţi, pentru cã nu ştiam dacã ne va plãcea sau nu. Deşi am stat doar patru, zile încã ne e dor de vacanţa aia. A fost minunatã. Nu a fost despre odihnã, ne-am întors mai obosiţi decât am plecat pentru cã am vizitat foarte multe locuri şi nu am apucat sã facem nici un sfert din ceea ce puteam face. Am fãcut o excursie pe insula Gozo, douã zile ne-am plimbat cu autobuzul turistic, am vãzut şi nordul şi sudul insulei, a fost foarte frumos şi ne dorim sã revenim curând”, a mai spus Vlad Gherman.

Sacrificiul Alegerea, cel mai nou proiect al Ruxandrei Ion, va continua începând cu 12 si 13 februarie cu cel de-al doilea sezon al îndrăgitului serial. Proiectul este un “family drama” cu un scenariu original bazat pe fapte reale declarate istoric, dar şi pe fapte reale povestite de cunoscuţi.