Cristi Iacob, juratul de la „Te cunosc de undeva!”, este un mare iubitor de pisici: „Eu sunt cel care o moșește pe Usi, pisicuța noastră”

Actorul Cristi Iacob, juratul de la „Te cunosc de undeva!” pe care telespectatorii Antenei 1 îl pot vedea în fiecare sâmbătă, de la ora 20.00, la Antena 1, este un mare iubitor de pisici. De fapt, este un mare iubitor de animale. “Sunt un pisicar. De fapt, îmi plac animalele, în general. Când eram copil, în garsoniera în care locuiam cu mama, aduceam mereu pisici, hamsteri, gușteri, moși cocoloși - niște păianjeni pe care îi momeam cu bucățele de smoală, un șarpe de alun, ba chiar o năpârcă. Însă, de-a lungul timpului, pisici am avut cele mai multe. Cred că în jur de douăsprezece”, spune acesta.

Acum, are acasă o pisică, Usi, pe care el și soția sa, Gabriela, o iubesc nespus. Usi are doi ani și a fost adusă de pe munte, din Parcul Național Buila-Vânturarița. „Am văzut-o în curtea mănăstirii Pătrunsa, unde mă aflam cu Gabriela. Îmi amintesc că erau o moină și o lapoviță îngrozitoare afară, iar ea stătea cuminte pe o masă... Avea vreo opt luni și era o delicată. Am plecat atunci dar, peste o săptămână, m-am întors după ea. Așa a intrat Usi – acesta e numele pe care i l-a dat un călugăr de acolo – în familia noastră”, povestește Cristi.

De atunci, Usi a fătat de trei ori, câte patru pui. Și de fiecare dată a fost moșită de... Cristi. “Ultima dată, Usi Pisicuța a fătat în patul nostru. Am perceput-o ca pe o dovadă de mare încredere. Am moșit-o de fiecare dată. Știu cum se procedează. Doar sunt absolvent al unui liceu de biologie (râde). De fiecare dată, a făcut câte patru pui pe care i-am dat ca pe pâinea caldă”, mai spune juratul de la “Te cunosc de undeva!”.