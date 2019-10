Cuba Gooding Jr, acuzat din nou de hărțuire sexuală, chiar înaintea începerii procesului

Actorul american Cuba Gooding Jr. a fost acuzat de o nouă infracţiune de hărţuire sexuală de către Parchetul din Manhattan, chiar în ziua începerii procesului său din New York, unde starul de cinema va fi judecat pentru atingeri nepotrivite comise asupra unei femei într-un bar, în luna iunie a acestui an. Noua învinuire a determinat stabilirea unei audieri în faţa Curţii Supreme de Justiție, pe 15 octombrie.



A fost astfel amânată oficial începerea procesului, pentru care vor trebui să fie aleși juraţii. Actorul, în vârstă de 51 de ani, îşi susţine cu fermitate nevinovăţia. Convocarea în faţa Curţii Supreme lasă de înţeles că noile acuzaţii ar putea fi mai grave, având în vedere că iniţial actorul fusese trimis în faţa unui tribunal penal.



Actorul s-a prezentat îmbrăcat într-un costum de culoare închisă în faţa Tribunalului din Manhattan, iar avocatul său, Mark Heller, a declarat că actorul Cuba Gooding Jr., de atlfel foarte îndrăgit în Bronx, a dus o viaţă liniştită, iar cariera lui a avut o pauză de patru luni, "ceea ce îi va scandaliza pe contribuabili".



Potrivit The Wall Street Journal, care citează autorităţile newyorkeze, presupusul nou incident pentru care Procuratura în acuză pe Cuba Gooding Jr. ar fi avut loc în Manhattan. Provitor la acuzațiile din luna iunie, actorul ar fi atins-o în zona sânilor pe o tânără de 30 de ani la o petrecere organizată într-un bar din New York, fără consimţământul acesteia. Aceasta a declarat că artistul era foarte beat şi, după ce a pipăit-o, au început o discuţie nepotrivită, fiind nevoită să ceară intervenţia agenţilor de pază.

