Cum a evoluat relația dintre Vlada Bernevec, cea mai sexy femeie din Republica Moldova, și burlacul de la ”Totul pentru dragoste- La bine și la greu”, după terminarea emisiunii

Prima serie de concurenți ai reality show-ului ”Totul pentru dragoste – La bine și la greu” prezentat de Mirela Vaida în fiecare zi, de luni până vineri, de la ora 14.00, la Antena 1, a fost și cea care a deschis competiția și de la care următoarele serii au avut de învățat. Una dintre primele concurente, Vlada Bernevec, desemnată și cea mai sexy femeie din Republica Moldova și cea despre care s-a crezut până în ultima clipă că va fi alegerea burlacului Ștefan Hamza, mărturisește că totul a fost o experiență memorabilă.

”Participarea la emisiune pentru mine și Stas a fost o experiență profesională, așa cum a și fost planificat de la bun început. Am primit o experiență puternică din punct de vedere al actoriei, nu pot să zic că a fost foarte simplu, uneori îmi era extrem de greu să intru în rol, dar cred că m-am descurcat foarte bine”, mărturisește Vlada.

Pe de altă parte, iubitul ei susține că și el și-a jucat rolul foarte bine și, pentru că el a avut de muncit la strategie în timpul emisiunii, a și citit câteva cărți în cele două săptămâni în care a locuit la mansarda casei ”Totul pentru dragoste”. Se pare că amândoi, la final, în ciuda competiției pierdute, au reușit să rămână în relații bune cu burlacul Ștefan Hamza care a ales-o pe Carmen, cea care era cu adevărat unica fată singură din emisiune și alături de care acesta a câștigat cei 5.000 de euro puși în joc.

”După ce am plecat din casa ”Totul pentru dragoste”, noi am continuat aceleași activități pe care obișnuiam să le facem și până la emisiune. Eu vreau să îmi continui activitatea la TV. După emisiune, eu și cu Stas ne-am întâlnit cu Ștefan, am stat de vorbă, am râs, și el a recunoscut că am jucat foarte bine. Cu Carmen, cea pe care a ales-o burlacul, păstrăm legătura, mai discutăm și dorim foarte mult să ne vedem cu toții. Am rămas prieteni după emisiune”, mai spune Vlada.

În prezent, în casa Totul pentru dragoste se află cea de-a treia serie de concurenți, iar cel de-al treilea burlac, Emilian Ciocănel, urmează să ia marea decizie vineri, de la ora 14.00, la Antena 1. Ca de obicei, suspansul este unul destul de mare, pentru că fiecare dintre cele patru concurente și-au jucat foarte bine rolul și alegerea burlacului va fi una foarte dificilă. Dacă el va alege pretendenta singură, amândoi vor împărţi cei 5.000 de euro puşi în joc. Insă, dacă burlacul face alegerea greşită, pretendenta aleasă şi partenerul ei pleacă acasă cu premiul, iar burlacul rămâne cu mâinile goale.